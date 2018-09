OT 2018: Sigue la Gala 0 en directo

Actualizado 20/09/2018 a las 01:00

Tras varios meses de espera, esta noche arranca por fin «OT 2018». El concurso musical de TVE lanza su primera gala para iniciar un camino de varios meses hacia la élite musical. ¡Síguela en directo desde aquí con ABC Play!

01.00: Se abren las líneas tlefónicas y la App para salvar a Carlos Right, Luis o Rodrigo. El resto de concursantes se dirigen ya hacia la academia.

00.59: El salvado por la academia es Sabela.

00.54: Damion y María consiguen pasar el corte tras todas las actuaciones, y se convierten en los dos últimos concursantes salvados por el jurado. Ahora le toca decidir el nombre de un nuevo concursante a los profesores de la academia.

Los primeros doce concursantes cruzando la pasarela de «OT 2018» - RTVE

00.52: Ha llegado uno de los momentos más esperados de la noche. ¡Los primeros 12 confirmados consiguen cruzar la pasarela!

00.50: El jurado vuelve a tener todo el peso en sus valoraciones. Tras su deliveración, pasan Marta, Joan y África. Por su parte, Luis se queda en duda a la espera de la decisión de los profesores y el público.

África ha intentado sorprender con «Tuyo», de Rodrigo Amarante - RTVE

00.45: África teme quedarse sin teléfono móvil dentro del concurso, pero a pesar de ello se ha atrevido a entrar en el programa. Ahora le toca demostrar si es capaz de conseguir el billete final con su tema «Tuyo», protagonista de la banda sonora de la serie «Narcos», e interpretrada por Rodrigo Amarante.

Joan Garrido lucha por una plaza en el concurso - RTVE

00.43: Joan Garrido quiere entrar en OT porque «mis compañeros de piso me van a echar porque están hartos de oirme cantar». Para conseguir su propósito de hacer la mudanza tendrá que lograr el visto bueno del jurado con su tema «Let's stay together» de Al Green.

00.39: Marta Sango va a intentar sorprender al jurado con su versión de «Superstar», de Jamelia. Quién más se alegraría sería su madre si terminara entrando en el concurso. «Tengo mucha suerte de tenerlos, porque me apoyan en todo», asegura en su presentación.

00.36: El siguiente grupo lo abre Luis Mas, que ha elegido la canción «Carita de buena», de Efecto Pasillo. En su video de presentación ha asegurado que es muy entusiasta y piensa que puede llegar lejos en el mundo de la música.

00.29 Este grupo tiene que pasar por el escrutinio del público. Alfonso, Noelia, Miki y Dave consiguen el visto bueno del jurado y entran en la academia de «OT 2018». Mientras, Sabela se queda a las puertas de entrar en la academia, teniendo que esperar hasta el final.

00.18: Miki considera que la música lo es todo. «Mis padres nunca me han dicho que no a mejorar en el mundo de la música, con instumentos o dando clases», ha declarado. Me considero pasional y con mucha fuerza de voluntad, unas cualuidades que le pueden venir muy bien dentro del concurso.

00.16: Sabela reconoce que se ha presentado porque descubrió el formato en la edición pasada. Siempre ha querido trabajar con personas, y es psicoterapeuta. «Tengo una voz potente, pero considero que canto de forma íntima», ha asegurado Sabela en su video de presentación.

00.13: A Dave le encanta el mundo del arte dramático, carrera que estudia, y a la que le gustaría dedicarse también en un momento determinado. Se considera un apasionado de Serrat, que considera su artista favorito.

00.10: Noelia ha demostrado que su puesta en escena ha sido brutal, tal y como aseguraba antes en su video de presentación.

00.08: Alsonfo llegó a España por la situación económica de su país, Venezuela, y empezó trabajando en España como público de programas de televisión. Espera que la academia le ofrezca las enseñanzas necesarias para dedicarse al mundo de la música.

00.03: Se realiza la primera conexión con la academia. Se presentan a los nuevos profesores, mientras que Noemí Galera confiesa que han llorado con el comienzo de la gala.

La primera conexión en directo con la academia de «OT 2018» - RTVE

00.02: Ahora es el turno del tercer grupo de aspirantes. Lo abre Alfonso de la Cruz, de Venezuela, interpretará el tema «Pégate» de Ricky Martin. Noelia Franco intentará pasar a la academia gracias al tema «River», de Bishop Briggs. Por su parte, Dave Zulueta intentará convencer al jurado con «Sea» de Jorge Drexler. Sabela Ramil hará lo suyo con el tema «Bachata Rosa» de Juan Luis Guerra. El grupo lo cierra Miki Nunyez con «Prefiero», de Antílopez.

23.57: Llega el turno para que el jurado decida quiénes pasan a la acamedia y quiénes se quedan en duda. De los cinco, Natalia y Alba Reche son las únicas que pasan como concursante. Rodrigo, María y Carlos Right se quedan en duda hasta el final de la gala.

23.49: Alba Reche no se planteaba entrar, y acabó en la cola del casting casi de casualidad, y ahora está a punto de entrar en el programa. «Me gustaría ser una performer y llevar un mensaje detrás», ha asegurado en su video de presentación.

23.42: María está muy sorprendida por haber llegado hasta las puertas de la academia. Decidió dejar su grado universitario en cuatro de carrera, porque no tenía claro lo que quería hacer. «¿No puedo decir tacos verdar? Porque diría que esto es la hostia», aseguró en su video de presentación.

23.35: Natalia lleva la música en las venas. «No me veo hacienda otra cosa que no sea música y artes escénicas», asegura en su presentación. «Entrar en "OT 2018" sería una oportunidad que... ni me lo imagino».

23.33: Toca el turno para el segundo grupo Natalia, de Pamplona, no tenía claro lo que quería en su vida, y la música es su pasión. «Crazy» de Gnarls Barkley ha sido su apuesta. Rodrigo, nacido en Sevilla, se ha criado en San Juan del Puerto, un pueblo de Huelva. Se considera poco madrugador y le encanta dormir, al tiempo que le apasiona el orden. Para intentar entrar en el programa, interpretará «El sitio de recreo» de Antonio Vega. María Villar, de Madrid, hará lo suyo con «Cry to me» de Solomon Burke. Carlos Right no lleva su habitual amuleto, pero intentará entrar en el concurso con «Cómo mirarte», de Sebastián Yartra. Y el grupo lo cierra Alba Reche, que se ha tomado unos cuantos tranquilizantes para no fallar en su versión de «Dangerous woman», de Ariana Grande. ¡Mucha suerte a todos!

El segundo grupo está listo para actuar - RTVE

23.27: Mirilia se convierte en la primera concursante de la Academia de «OT 2018». Le acompañan como concursantes de pleno derecho Julia y Famous. Damion se queda en duda, por lo que no sabrá si entrará en la academia hasta el final de la gala.

23.22: Es importante tener en cuenta la mecánica de la noche: Los concursantes actuarán en grupos, con temas de menos de dos minutos. Una vez completado el grupo, pasarán por el veredicto del jurado, que decidirá quiénes pasan directamente a la academia y quiénes se quedan en duda. Una vez completadas las actuaciones, el jurado determinará, si quedan plazas, qué dudosos entran finalmente en el concurso. Con cuatro en duda, será la academia quién decida un nombre más, y los tres restantes quedarán en manos del público, que podrá votar por teléfono y a través de la APP del programa.

23.20: Famous nació en Amsterdam, pasó por nigeria y se afincó en Sevilla. «Me encanta la música. No se ni como explicarlo», asegura, al tiempo que se considera creyente. Le toca defenderse en tan solo un minuto y medio con el tema de Ariana Grande y Stevie Wonder, «Faith».

23.16: Julia asegura que «disfruto de todo lo que sea cantar». De hecho, incluso se ha visto abocada a tener que trabajar en un hotel como cantante, pero la experiencia le ha servido para llegar hasta «Operación Triunfo 2018».

Damion posando en su video de presentación de «OT 2018» - RTVE

23.12: Damion se considera positivo y tocaba en las calles de Tenerife, y al trasladarse a Madrid consiguió dar el salto a «Operación Triunfo 2018».

23.10: Marilia es pura dulzura. «Desde pequeña era muy llorona, y el médico le dijo a mi madre que sería cantante», asegura en su video de presentación. Sufrió un accidente de trádico que la marcó para siempre.

23.04: Llega el turno de Marilia, la primera concursante en pasar por el sofá. Confiesa que empezó cantando desde muy pequeña, y ha escogido el bolero de «Piel Canela», de Natalia Lafourcade. Le seguirá Damion, con el tema de Justin Bieber «What do you mean?». Julia Medina continuará tras ellos con «Vuelve», de Rozalén; y terminará la ronda Famous –que es su nombre real– con el tema de Ariana Grande y Stevie Wonder, «Faith».

23.00: NoticiOT: El 27 de diciembre en el Palau Sant Jordi de vivirá el final de la gira de «OT 2017». Las entradas estarán disponibles a través de los canales habituales la semana que viene, y las sorpresas estarán aseguradas.

22.55: ¿Qué os ha parecido «Camina»? Seguro que os ha llevado a sentir lo mismo que hace casi un año, cuando comenzaba una edición verdaderamente esperada.

Miriam dirigiéndose al público mientras da paso a «Camina» - RTVE

22.50: Miriam toma el escenario y empieza a cantar el himno de la edición pasada, en compañía del resto de compañeros de edición: «Camina».

22.48: ¡Comienza la gala 0 de «Operación Triunfo 2018»!. Los 18 aspirantes ya están cruzando la pasarela y ocupando los asientos.

22.44: Las redes sociales muestran a Ana Torroja totalmente preparada para iniciar su camino como jurado de «OT 2018». ¿Será más dura que Mónica Naranjo?

22.42: El casting final está mostrando las reacciones de los concursantes que intentarán entrar en el programa. Y mientras el plató está enfervorecido.