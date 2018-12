Actualizado 20/12/2018 a las 17:15

«No es ningún secreto si os digo que no ha sido una edición fácil para mí. Aún con la resaca del éxito de 2017, me vi embarcada en la autoexigencia de tener que seleccionar a dieciséis concursantes que brillaran con luz propia y que no fuesen una réplica de las grandes voces del año pasado». Con estas palabras cerraba la Academia de OT 2018 Noemí Galera. Lo hacía antes de conocer que la victoria de Famous había sido la final menos vista de la historia de OT con apenas un 19.4 por ciento de share y 2.231.000 de espectadores.

Con estos datos en la mano, los responsables de RTVE y Gestmusic dieron una rueda de prensa para dar por concluida la presente edición de OT. Ahí fue donde Tinet Rubira confirmó que TVE tiene previsto dejar «descansar el formato». El director de Gestmusic daba la noticia que los fans no querían escuchar. ¿Está en peligro OT 2019?

No se descarta que, quizá, en noviembre o diciembre veamos a un nuevo cásting de triunfitos demostrar sobre el escenario de lo que son capaces. La realidad es que, a día de hoy, no parece factible que los vayamos a ver en 2019.