Actualizado 04/10/2018 a las 08:28

África y María se subieron anoche al escenario de OT 2018 motivadas y con ganas de demostrar que les sobraba actitud en el plató de Televisión Española, pero las ganas no fueron suficientes. Las jóvenes promesas de la canción interpretaron «Friends», del productor y dj Marshmello y la cantante Anne-Marie y que ha sido todo un éxito durante este año.

Ya en el primer pase de micros de esta semana en «Operación Triunfo» los profesores avisaron a África de que, en comparación con María, «se quedaba pequeña» a la hora de interpretar el tema. África parecía haber captado la advertencia, pero a juzgar por la valoración del jurado ni ella ni su compañera lograron transmitir el mensaje que el tema musical requería.

«Ni tú ni tu compañera (María) nos habéis transmitido mucho esta noche. Por eso te propongo para abandonar la Academia», dijo Manuel Martos a África, que no pudo contener las lágrimas tras el veredicto. El mensaje para María, que partió de Joe Pérez Orive, fue si cabe más duro: «Hoy no ha sido una gala de grandes actuaciones. Aquí, si no progresas casa semana te vas. Esta noche te he visto hasta con una actitud demasiado competitiva», destacó.

Aquí puedes ver la actuación de María y África en la segunda gala de OT 2018:

Letra de «Friends», de Marshmello y Anne-Marie (Inglés)

Ooh ooh, ooh ooh

Ooh ooh, ooh ooh

You say you love me, I say you crazy

We're nothing more than friends

You're not my lover, more like a brother

I known you since we were like ten, yeah

Don't mess it up, talking that shit

Only gonna push me away, that's it

When you say you love me, that make me crazy

Here we go again

Don't go look at me with that look in your eye

You really ain't going away without a fight

You can't be reasoned with, I'm done being polite

I've told you one, two, three, four, five, six thousand times

Haven't I made it obvious?

Haven't I made it clear?

Want me to spell it out for you?

F-R-I-E-N-D-S

Haven't I made it obvious?

Haven't I made it clear?

Want me to spell it out for you?

F-R-I-E-N-D-SF-R-I-E-N-D-S

Have you got no shame?

You looking insane

Turning up at my door

It's two in the morning, the rain is pouring

Haven't we been here before?

Don't mess it up, talking that shit

Only gonna push me away, that's it

Have you got no shame?

You looking insane

Here we go again

So don't go look at me with that look in your eye

You really ain't going away without a fight

You can't be reasoned with, I'm done being polite

I've told you one, two, three, four, five, six thousand times

Haven't I made it obvious? (Haven't I made it?)

Haven't I made it clear? (Haven't I made it clear?)

Want me to spell it out for you?

F-R-I-E-N-D-S

Haven't I made it obvious?

Haven't I made it clear? (Haven't I?)

Want me to spell it out for you? (To spell it out for you?)

F-R-I-E-N-D-S

F-R-I-E-N-D-S

F-R-I-E-N-D-S

That's how you f- spell "friends"

F-R-I-E-N-D-S

Get that shit inside your head

No, no, yeah, uh, ah

F-R-I-E-N-D-S

We're just friends

So don't go look at me with that look in your eye

You really ain't going nowhere without a fight

You can't be reasoned with, I'm done being polite

I've told you one, two, three, four, five, six thousand times

Haven't I made it obvious? (Have I not made it obvious?)

Haven't I made it clear? (I made it very clear)

Want me to spell it out for you? (Yo)

F-R-I-EN-D-S (I said F-R-I-E-N-D-S)

Haven't I made it obvious? (I made it very obvious)

Haven't I made it clear? (I made it very clear)

Want me to spell it out for you?

F-R-I-E-N-D-S

F-R-I-E-N-D-S

Ooh ooh, ooh ooh

Ah ah ah

Letra «Friends», en español:

Dices que me quieres, yo digo que estás loco.

No somos nada más que amigos.

Tú no eres mi amante, eres más como un hermano.

Te conozco desde que teníamos diez años, sí.

No lo arruines, diciendo esas tonterías.

Así solo vas a hacer que me aleje.

Se acabó.

Cuando dices que me quieres,me pone de los nervios.

Otra vez con lo mismo

No me mires con esos ojos, no te vas a marchar sin pelear.

No se puede razonar contigo.

Se acabó ser educada, te lo he dicho una, dos, tres, cuatro, cinco,seis mil veces.

¿No he hecho que fuera obvio?

¿No lo he dejado claro?

¿Quieres que te lo deletree?

A, M, I, G, O, S.

¿No he hecho que fuera obvio?¿No lo he dejado claro?

¿Quieres que te lo deletree?

A, M, I, G, O, S.

A, M, I, G, O, S.

¿No tienes vergüenza?

Pareces loco de atar, plantándonte delante de mi puerta.

Son las 2 de la mañana, está diluviando.

¿No hemos ya pasado por esto?

No lo arruines, diciendo esas tonterías

Así solo vas a hacer que me aleje.

Se acabó.

Cuando dices que me quieres,me pone de los nervios.

Otra vez con lo mismo.

No me mires con esos ojos, no te vas a marchar sin pelear.

No se puede razonar contigo.

Se acabó ser educada, te lo he dicho una, dos, tres, cuatro, cinco,seis mil veces.

¿No he hecho que fuera obvio?

¿No lo he dejado claro?

¿Quieres que te lo deletree?

A, M, I, G, O, S.

¿No he hecho que fuera obvio?

¿No lo he dejado claro?

¿Quieres que te lo deletree?

A, M, I, G, O, S.

A, M, I, G, O, S.

A, M, I, G, O, S.

Así es como deletreas "amigos", j***r.

A, M, I, G, O, S.

Métete esa m***da en la cabeza.

A, M, I, G, O, S.

Solo somos amigos.

Así que no me mires con esos ojos,

no te vas a marchar sin pelear.

No se puede razonar contigo.

Se acabó ser educada, te lo he dicho una, dos, tres, cuatro, cinco,seis mil veces.

¿No he hecho que fuera obvio?

-¿No he hecho que fuera obvio?-

¿No lo he dejado claro?-Lo dejé muy claro-

¿Quieres que te lo deletree?

A, M, I, G, O, S.

¿No he hecho que fuera obvio?

¿No lo he dejado claro?

¿Quieres que te lo deletree?

A, M, I, G, O, S.

A, M, I, G, O, S.

Aquí puedes ver el vídeo original del tema que han interpretado África y María en la Gala 2 de OT 2018: