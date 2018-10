Actualizado 04/10/2018 a las 02:28

La Gala 2 de «OT 2018» arrancó este miércoles a las 22:30 de la noche con los 16 aspirantes cantando «Bonito es», de Los Sencillos. De esta gala saldría el primer expulsado de esta edición del talent, pero también los nombres de los dos nominados que se jugarán la permanencia la semana que viene. Al final, resultaron ser Dave y África .

Aparte de los concursantes en liza, pasaron por el plató de la Gala 2 «OT 2018» Lola Indigo (o Mimi Doblas, primera expulsada de «OT 2017» y que triunfa con «Ya no quiero ná» y Tequila. El jurado también tuvo sorpresas, y estuvieron como invitadas Julia Gómez-Cora, que estuvo también el pasado año, y la cantante Rosana.

El primer nominado de la Gala 2 «OT 2018» fue Joan Garrido, elegido por Julia Gómez Cora. «Tenías una compañera perfecta para tu actuación, pero no terminaste de expresarlo. Tenías que acompañar el número con todo tu cuerpo y no lo hiciste», valora el jurado... entre las quejas del público. Joan había interpretado junto a Marilia «Another day of sun», una de las canciones de «La La Land».

El segundo nombre fue el de María, que se había subido al escenario con África, tercera nominada, para cantar «Friends», de Marshmello. Joe le dijo a María que «tu canción no me ha gustado nada y merece un escarmiento. He visto incluso cierta competitividad entre las dos...Esta semana no sería justo que no estuvieses nominada».

A África Manu le aseguró que «contigo me pasa una cosa curiosa, y es que tiens una voz preciosa pero tu problema está a la hora de transmitir. Cuando no hay conexión con el público ya puedes cantar increíblemente bien que ahí falla algo».

El último nominado, propuesto por Rosana, fue Dave. La academia, en nombre de su directora Noemí Galera, dijo que salvarían a uno de los concursantes que tiene «algo innato, algo que te atrapa y te engancha. Y esa persona es María». De este modo, la primera de las nominadas quedaba salvada y podía cruzar la pasarela.

Por último, en una apretada votación, los concursantes salvaron a Joan, quedando así Dave y África como nominados a abandonar la academia la próxima semana.