Una de las claves del éxito que vivió «Operación Triunfo» el pasado año fue el uso que hicieron de las redes sociales. Por primera vez en un talent musical, los concursantes tenían sus propios perfiles, a los cuales iban subiendo contenidos estando dentro de la propia Academia. Sin conexión a internet, era el equipo del programa quien administraba y subía el contenido que le ofrecían los propios artistas que, libremente, elegían lo que querían compartir y cuando.

En esta nueva edición de «Operación Triunfo» han repetido la estrategia, y los nuevos concursantes ya tienen sus redes sociales. En el momento en el que se comunicó el nombre de cada uno de ellos, también tenían un perfil de Instagram oficial para compartir sus publicaciones con los espectadores del programa. Vídeos, fotografías y las denominadas como historias que pueden compartir con todos aquellos que quieran unirse a las redes sociales, ver sus contenidos o darles a «me gusta».

Pero no todos los concursantes son iguales. Mientras que en la Academia no se hace distinción alguna entre ellos, en las redes sociales ya hay muchas diferencias entre unos y otros. El número de seguidores y la repercusión que tienen sus publicaciones son muy importantes, ya que supone un trato muy cercano con el espectador, y puede ser vital para que se queden en la Academia o que los expulsen.

Según datos del 25 de septiembre, el concursante de «OT 2018» que más seguidores tiene es Natalia, con 165.000 personas. Le siguen Miki (155.000), Julia (149.000), Noelia (148.000) y Alba Reche (144.000). En la otra punta, quien menos seguidores tiene es Sabela, con tan solo 76.000.

Otro de los datos más importantes para analizar la influencia que tienen los artistas en sus seguidores es que publiquen de manera habitual contenido. La más activa ha sido África, que ha publicado un total de siete veces, con dos vídeos. Le siguen Miki, con cuatro publicaciones, Carlos Right, Julia y Marilia con tres, Alfonso, Famous, Marta y Sabela, que han publicado dos veces y Alba Reche, Damion, Dave, Joan Garrido, María, Natalia y Noelia que tan solo han ofrecido su vídeo de presentación desde fuera de la Academia.

En las fotografías es donde se puede comprobar el número de «me gusta» que tienen sus contenidos, mientras que los vídeos se analizan por número de reproducciones. Sumando todas las publicaciones, quien más «me gusta» tiene es África, con 539.000. Le sigue Carlos Right (126.000), Miki (83.000), Marilia (81.000) y Julia (75.000). En cambio, la publicación con más valoraciones positivas por parte de sus seguidores la tiene Miki, con 83.000 reacciones. Le siguen Julia, Carlos Right, África y Famous. Sin embargo, de los concursantes que han subido alguna fotografía –que no lo han hecho aún todos– el que menos impactos ha recibido ha sido Alfonso, que tiene tan solo 30.000 «me gusta».

En cuanto a reproducciones en vídeos, quien más acumula es Mike (707.000 reproducciones), seguido de Noelia (405.000), Julia (368.000), África (338.000) y Natalia (329.000). De nuevo, en el otro extremo se encuentra Alfonso, cuyo vídeo de presentación ha recibido tan solo 119.000 reproducciones. El vídeo más visto ha sido el de Noelia (405.000), seguido del de Natalia (329.000), Julia (324.000), Alba Reche (293.000) y María (267.000). De nuevo, es el vídeo de Alfonso el que se queda en último puesto.

Con todo ello, el concursante más influyente en las redes sociales sería Miki, al tener muy buena posición (primer y segundo) en prácticamente todas las categorías. La medalla de plata sería para África y la de bronce para Noelia. El cuarto artista más influyente sería Natalia, seguido de Julia. Sin embargo, Damion, Dave y Joan Garrido compartirían la decimotercera posición y Alfonso se situaría en el último lugar de la lista.