La 2 seguirá emitiendo la Misa tras el cambio en su programación

Actualizado 04/09/2018 a las 15:16

La 2, la cadena más cultural y alternativa de TVE, emprende a partir de este curso su particular «revolución» de la mano de su nuevo director, Samuel Martín Mateos para seguir siendo un «canal inquieto» con contenidos que no se pueden ver en otros lugares. Sin embargo, hay cosas que no cambiarán, como los programas religiosos, seña de identidad y servicio público de La 2, entre los que se incluye la retransmisión de la Misa. «Jamás ha estado sobre la mesa quitar la Misa. Atendemos a cuatro confesiones (musulmanes, judíos, católicos y evangélicos), las que el Ministerio de Justicia califica de notorio arraigo. Nunca nos hemos planteado eliminar la Misa, que forma parte de esa programación religiosa», ha explicado Mateos.

Las novedades llegarán a las 20.30 horas, con un reformulado La 2 noticias, aún sin presentador confirmado pese a que muchos rumores apuntaban a Carlos del Amor. La intención de los servicios informativos, ha apuntado Mateos, es que este telediario sea «aún más alternativo». Después, a las 21.00 horas habrá una franja de programas culturales con espacios como «Atención obras», «Página Dos» o «Días de cine». Para la franja previa al «prime time» están trabajando en un nuevo formato de humor ético, pero no irrespetuoso, sino «irreverente», muy vinculado a la actualidad.

El prime time, que seguirá muy vinculado al cine, ya no incluirá tanto cine español. «Historia de nuestro cine», que hasta ahora ocupaba el «prime time» de lunes a jueves, se verá reducido a una sola noche, en la que se emitirán dos películas con su correspondiente coloquio moderado por Elena S. Sánchez. El resto de la semana el horario estelar de la cadena se abrirá a nuevos géneros: un día de cine clásico, con películas como «Gilda» o «El Padrino», otro de cintas europeas, un tercero para las películas independientes de otras latitudes y una última noche reservada a «Versión española», que cumple veinte años. Además, La 2 reservará una noche para los grandes documentales y otro día al estreno de «La hora musa», un programa de música en directo, y a la nueva temporada de «Cachitos de hierro y cromo».

«Defendiendo el cine absolutamente, había que abrirlo a otros géneros, atendiendo a los espectadores, para poderles ofrecer algo más variado. "Historia de nuestro cine" puede mantenerse eternamente y podemos ver una y otra vez las películas españolas, pero cinco días era excesivo y nos impedía atender lo que demandaban otros espectadores habituados a La 2», concluye Mateos.