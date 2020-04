Actualizado 14/04/2020 a las 03:07

Estos son los elegidos por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz para aspirar al triunfo en la octava edición de «Masterchef»:

Luna, profesora de yoga - TVE

Luna (Lanzarote, 29 años)

Admite que es muy inquieta: «Soy un nervio, no me callo, no tengo filtro». Menos mal que es profesora de yoga. En la prueba inicial empezó a cocinar muy nerviosa porque le pusieron al lado de Alberto, un guapo soltero barcelonés de 31 años. Pero no le tembló el pulso en la elaboración de una hamburguesa de plátano con queso de cabra. «Los cuatro, cinco o seis elementos que pueden definir a Canarias están ahí», elogió Pepe Rodríguez. «Un sabor maravilloso», corroboró Samantha Vallejo-Nájera. Empezó así el camino de Luna hacia su sueño, que es montar «algo típico canario».

Mónica, limpiadora y camarera - TVE

Mónica (Oviedo, 48 años)

Por la mañana, limpiadora. Por la tarde, camarera. «No todos los cachopos son de carne» se llamaba el plato con el que pasó el primer corte. «Un pescado empanado», definió Jordi antes de darle el «ok» a esta madre de dos hijos.

Saray, educadora social - TVE

Saray (Córdoba, 27 años)

Educadora social. Transexual. Gitana. Confesó que en su familia hay quien no ve bien lo segundo. No es el caso de su madre, quien estuvo en el plató de «Masterchef» para apoyarla desde el primer momento. «Gipsy Meat», un elaborado solomillo, le valió el «sí» inicial. «Soy la Saray», espetó de buenas a primeras. Poderío andaluz.

Iván, entrenador personal - TVE

Iván (A Coruña, 38 años)

Entrenador personal. Ex gordo: adelgazó cuando una chica, al conocer a su pandilla, dio a besos a todos menos a él. Tiene pareja, que se llama Sandra, y la que dio «muchísimas gracias por todo» tras recibir el delantal blanco. El delantal blanco se lo ganó con un plato de arroz. Tiene un acento coruñés tan bonito como el de Luis Suárez, el único Balón de Oro nacido en España.

Teresa, economista - TVE

Teresa (Barcelona, 56 años)

Economista. Tiene una gestoría donde solo trabajan mujeres. Se llevó al plató un columpio. Y se columpió «contra» Pepe, que le pareció muy guapo en persona. Sedujo al jurado (no solo a Pepe) con una crema catalana al azahar. «Es una máster madre y ahora es una máster chef», anunció su hija Sonia. Ojo con ella.

Adrienne, directora de marketing - TVE

Adrienne (Bélgica, 34 años)

Directora de marketing. Es belga –en concreto, de la parte francófona–, pero vino a España hace doce años por amor. Y ya se quedó. Vive en la zona norte del sevillano barrio de Triana. Practica el boxeo, «con cara de una Barbie», pero pega «los puñetazos de Tyson enfadado», según su entrenador. Una revisión del plato típico belga (mejillones con patatas fritas) fue su puerta de entrada al concurso.

Sonsoles, licenciada en Farmacia - TVE

Sonsoles (Burgos, 43 años)

Licenciada en Farmacia. Con 21 años sufrió un accidente de coche («yo iba atrás») y desde entonces se mueve en silla de ruedas. Cuando cumplió los 40 se tomó un año sabático para viajar. Hizo de entrada un discurso que Jordi calificó como «un máster de actitud». Firmó un manjar de Tailandia, «un país que todavía no he visitado». Y lo hizo tan bien que «en plato era Tailandia pura», según Samantha.

Rosa, militar - TVE

Rosa (León, 49 años)

Comandante del Ejército del Aire. Natural de León, vive en Alcalá de Henares. Busca en «Masterchef» lo mismo que en las Fuerzas Armadas. «Es un sitio donde la gente forma equipo, donde el espíritu de sacrificio es vital, donde la entrega es fundamental, donde el compañerismo es una pasada», enumeró hasta emocionar al jurado. Cocinó un arroz meloso de chuparse los dedos.

Fidel, músico - TVE

Fidel (Barcelona, 36 años)

Es músico. De rock and roll. Pero colgaría la guitarra por los fogones. Temporalmente. Tuvo una tienda de productos picantes. Muy simpático y alocado: «Me falta un hervor», confesó. También reconoció que el osobuco que cocinó para abrir boca estaba «un poco seco». Jordi dijo que el nivel del plato era «bajo», pero aún así le dio un sí que, unido al de Samantha, le valió la entrada en el concurso. Apunta a personaje.

José María, empresario y músico - TVE

José María (Palma de Mallorca, 46 años)

Empresario y músico. Eso ponía en su rótulo, si bien él se definió como «medio músico». Cocina desde los 10 años. Asentado en el trabajo a sus 46, quiere cumplir el sueño infantil de vivir de dar de comer. «Voy a llegar a la final», anunció. Mal no ha empezado.

Juani, conserje de una comunidad de vecinos - TVE

Juana (Segovia, 74 años)

Conserje de una comunidad de vecinos. «No me voy a jubilar hasta que me saquen con los pies 'p'alante'», dijo de entrada Juana. Cocinó una vez para Adolfo Suárez. «Da gusto verte trabajar como los que tienen 20 años», elogió Jordi su actitud en la prueba de exteriores en la que se ganó el delantal blanco. Después confesó, muy emocionada, que le encanta Cayetano Martínez de Irujo.

TVE

Michael (Estados Unidos, 50 años)

Profesor de inglés. Norteamericano de Los Ángeles, está casado con Fernando. Mezcla palabras en castellano con las de su idioma materno. Temía a los postres, pero justo fue un postre el que le permitió convertirse en aspirante. Dara juego por su simpatía.

Andy, abogado - TVE

Andy (Madrid, 26 años)

Asegura que en Madrid es conocido como Andy. Habla de él en tercera persona. Abogado, quiere colgar la toga por la chaquetilla. Hizo un arroz perfecto que solo le sirvió para ganarse un delantal negro. El blanco se lo ajustó en la prueba de exteriores. Más de uno dirá que Carolina Durante pensó en alguien como él al escribir «Cayetano».

TVE

Sara Lúa (A Coruña, 33 años)

Es directora en una tienda del sector nupcial. Gallega que ejerce como tal, pues tituló su primer plato como «Morriña». Gustó al jurado por su sinceridad, pues en la prueba de exteriores reconoció ante el jurado que no se había ganado el mandilón blanco que sí se puso al final de la noche. Lleva doce años con su novio.

Alberto, organizador de eventos - TVE

Alberto (Barcelona, 31 años)

Se presentaba por segunda vez al casting del concurso, y esta vez pasó el corte. Se dedica a la organización de eventos. «No he sido valiente en la vida», reconoció. Deportista, también es entrenador de fútbol sala.

Ana, empresaria - TVE

Ana (Madrid, 24 años)

Empresaria madrileña de 24 años, es la más joven de todos los aspirantes. Guarda un aire con Tamara Falcó.