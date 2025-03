'OT 2023' recupera a la jurado más polémica y las redes arden

'Operación Triunfo' no estaba herido de muerte, solo necesitaba un parón para recuperarse y resurgir. Una semana después de la gala 0, Amazon Prime Video anunció que el 'talent' se ha convertido en el estreno nacional más visto de su historia. Con ese dato y una sobresaliente audiencia social, el primer balance es que la plataforma de 'streaming' parece haber acertado plenamente al apostar por el formato.

Aunque la verdadera competición de 'OT 2023' arrancó este lunes 27 de noviembre con la emisión de la gala 1, donde los 16 triunfitos que entraron en la Academia pusieron a prueba en el escenario lo aprendido durante la primera semana de clases.

Martin y Álex interpretaron 'Tiroteo', de Marc Seguí y Pol Granch; Lucas y Omar lo hicieron con 'Acalorado' de Los Diablos; a Paul y Chiara, les tocó 'El encuentro', de Alizzz y Amaia; mientras que Denna y Violeta hicieron mover el esqueleto al público con la pegadiza 'Padam Padam', de Kylie Minogue. Además, Cris y Ruslana versionaron 'Save your tears', de The Weeknd y Ariana Grande; Suzete y Bea, por su parte cantaron 'Young hearts run free', de Candi Staton; Juanjo y Salma pusieron la nota folclórica con 'A tu vera', de Lola Flores; y Álvaro y Naiara la cuota de la canción del verano con 'Para no verte más', de La Mosca Tsé Tsé.

Las primeras nominaciones de 'OT 2023'

Acabadas las actuaciones, la gala se volvió más complicada para los triunfitos por culpa de las primeras nominaciones. Justamente en la mesa del jurado estaba sentada una invitada muy muy controvertida: Natalia Jiménez. Como la semana anterior con Anitta, la ex vocalista de La Quinta Estación se sumó por una noche a Cris Regatero, Concha Buika y Pablo Rouss para valorar a los concursantes.

Pero los fieles fans de 'OT' no olvidan los polémicos veredictos que la mexicana dio en calidad de juez permanente a los concursantes de la edición de 2020, así como su actitud posterior a las críticas, llegando a calificar «engendros del mal» a sus detractores. Así pues, como era de esperar, su presencia en el concurso otra vez han convertido a la artista en tendencia en X (el antiguo Twitter).

«Hoy vengo de 'chill' y a disfrutar», aseguró Natalia Jiménez antes de comenzar la gala. Pese a la declaración de intenciones de la cantante, quiso el azar que la primera valoración que le tocara dar fuese también la primera nominación de la edición, proponiendo a una Suzete que no había tenido su mejor noche a abandonar la Academia. Álex, Lucas y Denna fueron los otros tres nominados del jurado.

La lista de concursantes en la cuerda floja se redujo a la mitad con las salvaciones de los profesores y sus compañeros. Finalmente, Álex y Denna cruzaron la pasarela, mientras que Suzete y Lucas se disputarán la primera expulsión de 'OT 2023'.