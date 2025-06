Que 'Olympo', de Netflix, no se iba a parecer a 'Olympia', de Leni Riefenstahl ya lo sabía. A ver, con la creación de Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, tenemos un 'Élite' en un Centro de Alto Rendimiento. Actores jóvenes y ... medio desconocidos para mayores de 25 años en la piel lustrosa de deportistas. Nadan, corren, foll… Mucho, como era de esperar. En el CAR Pirineos se suponen que están los mejores atletas del país. Hay deporte, sexo, gente que se hace la vida imposible y drogas. Cuando la capitana de la sincronizada (artística) descubre que una compañera se mete sustancias prohibidas le dice: «¿Qué somos ahora? ¿Ciclistas?». Lo que habría molado es una serie de Anna Tarrés con sus chicas en los entrenamientos. El esfuerzo y la gloria.

Vale que no estoy ni en el grupo de edad ni de intereses a quien va dirigida la serie. Pero que resulta entretenida no lo voy a negar. Qué cuerpos, qué cabezas de chorlito. Pero no son más ceporros que la gente mayor. Un zoo, como dicen en la serie. Un circo, que diría la Pringada. La protagonista, Zoe, recién reclutada para el CAR, no está muy contenta en eso que se supone un sueño. «Me voy de este zoo, es una maldita cárcel. Al menos una cárcel tiene droga». Pero la detiene un guaperas de Olympo, la poderosa marca que patrocina a los elegidos. 'Olympo' es como si a la obra maestra de Leni Riefenstahl la hubiéramos metido en una IA y hubiéramos pedido al bicho que cogiera 'Olympia' e hiciera con ella 'La isla de las tentaciones'.

Otro estreno es 'Blossoms Shanghai' (Filmin), la serie de Wong Kar-wai, el director de 'Deseando amar' y 'Chungking Express'. Fea no es la serie, claro. 30 episodios para contar la historia en Shanghai de Ah Bao en dos épocas. De los 60 a los 70 y desde los 80 a principios del siglo XXI. Ayudado por el tío Ye, la restauradora Ling Xi y la señorita Wang de la Oficina de Comercio Exterior, Ah Bao se convierte en una especie de Gatsby chinorri. Las bicicletas y la primera parte de la serie son para el verano. Y para dejarnos con ganas porque Filmin pone ahora la mitad. Y cuando venga el fresco la otra mitad. En China ha sido un fenómeno. La dirección de arte, la ambientación, la música, el material de archivo… Todo es espectacular. Más parecida a 'Chungkink Express' que a 'Deseando amar' o '2046'. Otra cosa es que la trama enganche entre tanta belleza. Pero a eso ayuda que no se desmarque de una telenovela noventera. Por muy artista que sea Won Kar-wai, hay frases como de galleta de la suerte. «Escalar el Empire State lleva una hora; caer, 8,8 segundos». Sale mucho un ascensor. Que sube y baja. Como los personajes. La historia empieza en 1992, cuando Ah Bao (Ge Hu) es atropellado con un maletín lleno de billetes que saltan por los aires. Y nos vamos a cómo ese tipo ha llegado ahí. Al aprendizaje para ser rico. Al ascensor social.

Todo muy bonito, pero me voy a poner a Leni Riefenstahl, que no defrauda.