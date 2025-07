Melani: «He aprendido a cantar de nuevo, todo lo que pensaba que sabía no me servía de nada»

Ganar un concurso televisivo y aprobar con nota el bachillerato y la selectividad no lo consigue todo el mundo, y es que Melani no es cualquiera. La joven valenciana se alzaba como ganadora de la duodécima edición de Tu Cara Me Suena (TCMS) con el apoyo de la audiencia, el cariño de su pueblo y 18 años recién cumplidos. Ha dormido poco, ha disfrutado mucho y va a estudiar las carreras de sus sueños, así lo ha contado con una sonrisa inquebrantable.

-¿Cómo han sido los primeros días tras ganar 'Tu Cara Me Suena'?

-Mucha emoción, la verdad. El día siguiente a la final [el sábado 12] me recibieron en mi pueblo, en La Eliana, salieron a recibirme y los niños hicieron pancartas. Fue muy emotivo, como siempre, sentir el apoyo de la gente que te quiere. Mis amigas estaban súper contentas y desde el viernes se pintaron 'Melani' en la frente.

-¿Cómo se combina segundo de bachillerato con un concurso musical?

-Ha sido bastante duro. Es un año que no solo es la selectividad, sino los trimestrales, el nivel de exigencia de los profesores, incluso la exigencia que nos ponemos nosotros mismos, queremos una carrera y si no sacas la nota, no entras. Había un poco de presión y yo sacaba tiempo de donde podía, llegábamos a casa a las 4.30 de la mañana, después de las grabaciones, para levantarme a las 7.00 ir al instituto ese día y no faltar. Ha sido mucho esfuerzo pero no quería dejar los estudios y tirar todo por la borda justo el último año no era plan. Así que súper feliz de haber terminado y entrado a las dos carreras.

-¿Cuáles son?

-Bellas Artes en la Politécnica de Valencia y canto lírico en el Conservatorio Superior.

-¿Cómo se plantea el futuro laboral?

-Quiero seguir con la música, además, esta emisión ha sido un escaparate muy grande, ahora un montón de gente más siguen lo que hago, les gustan mis canciones. A seguir componiendo y sacando música.

-¿Saldrá algo dentro de poco?

-Sí, sí. El 14 de agosto sale en cines mi primera película, 'Los Muértimer'. Además, una de mis canciones está en la banda sonora, es nueva, así que ya la escucharéis. Me hace mucha ilusión.

-O sea que también le gusta la actuación.

-Me encanta, con 'Tu Cara Me Suena' he podido probarla un poco más. Y ha sido un honor que mi primera película sea con Alex de la Iglesia y Álvaro Fernández.

-¿Cómo le llega la oportunidad de participar en TCMS?

-Llamaron a mi madre y dijeron, «mira, queremos a tu hija para 'Tu Cara Me Suena'». Claro, yo me acuerdo de mirarla con cara de asombro y decirle, «¿he oído bien el nombre?», es un programa que he visto todas las ediciones. Vi un montón la de Bustamante y Raoul, y me encantaba Roko, Angy, todas. De pasar de verla en la tele a estar ahí, fue un shock.

-El concurso es algo diferente a lo que había hecho hasta ahora, ¿cómo lo ha preparado?

-Sí, yo vengo del mundo conservatorio, el lírico, que es una técnica que se llama 'voz de cabeza' y nunca había cantado con voz de pecho. Ha sido como volver a aprender a cantar, porque todo lo que pensaba que sabía no me servía de nada. Tenía que aprender nuevos estilos y cómo colocar mi voz para que saliera de otras maneras. Y las actuaciones me las preparo intentando buscar el timbre de la o el cantante. Analizo mucho qué voz tiene, luego, a base de prueba y error, intento probarlo en mi y viendo el vídeo muchísimas veces. Rayé el YouTube directamente.

-¿Contó con ayuda?

-Me he preparado yo sola el concurso. Tampoco sabía muy bien cómo me podían ayudar y a veces estaban ocupadas. Bueno, yo también estaba liada con la selectividad y el instituto, entonces el tiempo que tenía era el que sacaba, así que lo he intentado preparar con los vídeos de YouTube ,y al final, ha salido bien.

-En la final, con la actuación imitando a Anne Hathaway en 'Los Miserables', recibió el 48% de los votos de la audiencia, ¿cómo ha sentido ese apoyo?

-Cuando estás grabando no te das cuenta de la cantidad de personas que están fuera viéndote. No solo los que están en el público, sino en la tele, en sus casas. Pero sales y de repente la gente te dice, «¡ay, tú eres la de 'Tu Cara Me Suena'». He sentido el apoyo incondicional de todos, de mi pueblo, de mi familia, de mis amigos y de un montón de gente nueva que me ha descubierto ahora.

-¿Y qué tal con los compañeros?

-Súper bien, súper bien. Hemos conectado muchísimo. Han sido cinco meses juntos, muchísimas horas y emociones muy intensas. Parece que hubiéramos estado un año entero. Se han forjado amistades muy bonitas, nos seguiremos viendo seguro y me encantaría coincidir con mis compañeros. Los que pueden, vienen a la premier de la película.

-¿Alguna amistad en concreto le ha marcado?

-Como era más de mi edad, con Yenesi me llevaba muy bien. Y alguien que me ha sorprendido mucho ha sido Goyo, porque es una persona súper inteligente, me lo esperaba de otra manera y, al final, es increíble. Da gusto conversar con él, sabe de todos los temas que piensas que sabes, pues no, él sabe más. Hablar de cosas cultas, a mí me interesaban mucho los temas de los que hablaba. Y es una persona súper humilde, a pesar de todo lo que hace, que lo hace súper bien, así que da gusto.

-¿Y con el jurado?

-No tanto, al que más veía era a Àngel Llàcer para los ensayos, pero al resto solo en la gala. Aunque detrás de cámaras, siempre vienen a hablarnos todo lo que pueden, entre toma y toma. Por ejemplo Lolita venía y me decía, «es súper chulo, me ha encantado».

-Y la caracterización, ¿cómo es mirarse al espejo y ser otra persona?

-Mucho miedo, porque por ejemplo, en la final iba horrible, medio calva, llena de barro, cosas rojas por la cara, unas ojeras brutales… Entonces, yo hablaba a la gente, pero se me olvidaba como iba, decían de hacernos una foto y pensaba, «madre mía, las pintas que tengo». Es un shock, pasamos casi cinco horas en caracterización, pero es un trabajo increíble el que hacen.

-Hay alguna actuación que saliese y pensase, es la actuación de mi vida.

-La primera es mi favorita. Le he cogido muchísimo cariño, era la primera vez que pisé ese escenario y todo era nuevo… le eche mucho cariño a esta de Celine Dion.

-Una de las características de TCMS es que el premio se dona a una ONG

-Sí, entre todas las galas he podido donar, contando el premio de la final, 12.000€ a la ONG de Fundació Horta Sud, que va todo para ayudar a los afectados por la dana. Para mí ha sido increíble poder ayudar un poco a mi gente, a mi tierra, porque lo hemos pasado bastante mal. A nosotros no nos afectó, llegó justo al pueblo de al lado donde tenía yo el conservatorio, de hecho estuve unos dos meses sin poder ir. Así poder ayudar un poquito para que vaya a una buena causa. Por suerte ahora va mejorando.

-Se ha unido a una larga lista de ganadores, ¿ha recibido algún mensaje de ellos?

-Sí, las que más me han escrito han sido Angy y Roko, que son mis referentes en 'Tu Cara Me Suena', las dos mejores ganadoras. Y me decían, «oye tía, pues estás haciendo un concurso súper chulo», o «me ha gustado tu imitación de esto, del otro». Edurne también me habló y Alfred, que no ganó, pero para mí hizo un concurso brutal.

-En su momento participó en Eurojunior, ¿le gustaría ir a Eurovisión?

-No lo descarto porque, yo soy muy eurofan, es uno de los sueños que me encantaría cumplir algún día. Estoy esperando a tener la canción, a estar segura, no ir con prisa, sino con calma y decir, va, esta canción me encanta, este año me presento. Pero sí, me encantaría ir.