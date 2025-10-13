Suscríbete a
Juan del Val define con dos palabras la propuesta de Yolanda Díaz sobre los permisos por fallecimiento: «Independientemente de que lleve razón»

La ministra de Trabajo propuso el jueves ampliar el permiso retribuido por fallecimiento de familiares hasta los 10 días

Sumar puentea al PSOE y elabora su propio decreto ley para «intervenir» el mercado de la vivienda

J. M.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso el jueves ampliar el permiso retribuido por fallecimiento de familiares hasta los 10 días, una cifra muy superior a los dos días actuales. Lo hizo durante un desayuno informativo, donde también planteó la posibilidad ... de incluir permisos retribuidos para el cuidado de familiares en situación paliativa.

