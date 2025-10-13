Juan del Val define con dos palabras la propuesta de Yolanda Díaz sobre los permisos por fallecimiento: «Independientemente de que lleve razón»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso el jueves ampliar el permiso retribuido por fallecimiento de familiares hasta los 10 días, una cifra muy superior a los dos días actuales. Lo hizo durante un desayuno informativo, donde también planteó la posibilidad ... de incluir permisos retribuidos para el cuidado de familiares en situación paliativa.

Sin embargo, la propuesta pilló por sorpresa incluso a sus propios compañeros del Ejecutivo. La ministra lanzó la medida sin haberla consultado previamente en el Consejo de Ministros, ni con los agentes sociales, lo que ha generado cierto malestar interno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recordó poco después que este tipo de iniciativas deben pasar por una negociación con sindicatos y patronal, algo que —de momento— no ha sucedido.

Juan del Val define con dos palabras la propuesta de Yolanda Díaz sobre los permisos por fallecimiento

El anuncio ha generado durante este fin de semana todo tipo de debate político y mediático. En el programa 'La Roca', varios colaboradores comentaron la propuesta. Uno de los más duros con la medida fue el escritor Juan del Val, que la calificó de «propaganda pura».

A su intervención respondió Juan Luis Cano, que coincidió en que la propuesta carece de recorrido si no se traduce en una reforma legislativa real: «¿Pero eso dónde se propone? ¿En un atril o en una ley consensuada con las empresas, como dice su compañero de Gobierno? Si no, es propaganda pura», sentenció.

Por su parte, Carmen Ro defendió la necesidad de ampliar el permiso: «Me parece que se ha quedado corta. Diez días son pocos. Es lamentable seguir en una sociedad en la que te dan 15 días por casarte y solo dos si se muere tu madre, tu padre o tu pareja».

Por su parte, Marta García Aller fue crítica tanto con el fondo como con la forma: «No puede ser que tengas los mismos días para hacer una mudanza que para asumir que se te ha muerto un hijo. Es indignante que la ley no contemple eso, pero tampoco puede ser que ni tu propio Gobierno esté informado. Parece una propuesta electoral», dijo. «Es algo tan serio que merece que se tome como tal», remató Del Val.