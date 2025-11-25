José Andrés carga contra la clase política por la gestión de la dana en Valencia: «La comida y el agua no pueden esperar»

'Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos'. Así se titula el nuevo libro de José Andrés cuyo lanzamiento motivó de la visita que el cocinero protagonizó en 'El Hormiguero' este martes 25 de ... noviembre.

«No os voy a cocinar», avisó al ser recibido con una gran ovación en plató. Sin embargo, Pablo Motos le agradeció en nombre de las 140 personas que trabajan en el programa «porque hoy nos has hecho tan felices a todo el equipo…». «Si ahora mismo me preguntan qué es la felicidad, yo diría una paella bien hecha por Rafael Vidal», manifestó el presentador. El cocinero valenciano, que junto a su mujer es como familia para José Andrés uno de los voluntarios que dio de comer a los afectados de la dana. «Por eso, personas como él son grandes. En la dana vimos lo mejor de España cada día, en cada rincón de Valencia», enfatizó el fundador de World Central Kitchen.

Como valenciano, Motos le agradeció al reputado chef que estuviera junto a su organización en la zona de la catástrofe desde el primer momento. «Vosotros llegasteis enseguida ¿Por qué no me cuentas paso a paso cómo llegasteis tan rápido? Y, por mucho que diga el Gobierno que estuvieron desde el primer momento, todo el mundo dice que hasta los tres días no aparecieron», planteó el de Requena.

José Andrés aseguró que su ONG siempre intenta llegar antes de los huracanes o los tifones, por lo tanto, siempre se encuentra atentos a los que sucede. «Pero luego hay situaciones como estas que… Bueno, se veía que iba a haber una tormenta. Y tenemos un equipo ya presente en España que no ayuda aquí, pero sí en muchas partes de Europa, incluida Ucrania», empezó narrando.

El parte meteorológico dio la voz de alarma, así que movilizaron a la gente que estaba en Madrid ya preparada para intervenir. «En el momento que ocurre algo así, no esperamos, simplemente arrancamos», afirmó el cocinero asturiano.

Cómo moviliza José Andrés a su ONG con rapidez

Al fatídico día siguiente, los miembros de World Central Kitchen barruntaron que la necesidad de ayuda en Valencia iría para largo, «de manera que teníamos que activarnos como no nos habíamos activado nunca antes en Europa, poniendo a un lado lo que está sucediendo en Ucrania». «¿Por qué intentamos ser rápidos? Porque la comida y el agua no pueden esperar. Y lo que la gente quiere es que estemos al lado de ellos en ese momento, que es cuando más nos necesitan. La emergencia no puede esperar a mañana, ha pasado. Hay que empezar desde hoy, porque cuanto más corres, más rápido vas a poder ayudar a la gente», subrayó el invitado de 'El Hormiguero'.

«¿Y cómo lo consigues tan rápido? ¿Tiene que ver con que se priorice a la gente y no los protocolos?», quiso saber Motos. «Para empezar, nosotros intentamos nunca reunirnos. Las reuniones están muy bien, pero era bien claro que la gente iba a necesitar agua y comida rápidamente. Por lo tanto, empiezas a acudir a cada pueblo, a hablar con la gente, con los alcaldes, con cualquier líder local que empiece a contarte la situación. Ancianos que vivían en una cuarta o quinta planta, que nadie les iba a traer la comida porque no había electricidad... Había que tener equipos para subirles la comida y no para hacernos la foto. Cada día. Fuimos los primeros en llegar y prácticamente hemos sido de los últimos en irnos. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar ahí».

De hecho, lo primero que hizo su equipo fue cederle más de 50 satélites starlink a la Guardia Civil de Paiporta cuando solo disponían de un camión y no tenían comunicación. «Porque si querías tener una buena acción y poder solventar los problemas, o tenías comunicación al momento, o era imposible poder reaccionar. Son cosas tan sencillas como tener satélites que te permiten poder hacer una respuesta mejor», argumentó. Eso lo hicieron World Central Kitchen, otras organizaciones, y sobre todo, el pueblo.

Sin embargo, el chef cree que hay que seguir repitiéndolo debido a que «tenemos una clase política que lo único que hace es echarse las culpas unos a otros». «La gente de Valencia, sin saber de qué partido político podían ser, eran solo valencianos ayudando a los valencianos. Ahí estuvieron. España entera puede estar orgullosa de que Valencia estuvo ahí. España estuvo ahí. Esta es la España que queremos», sentenció.

Después relatar la labor de su organización en la dana, el cocinero habló de los motivos por los que viajaron a Israel para ayudar a todos los afectados por el genocidio en Gaza. «Nosotros estamos del lado de la humanidad. Los hechos y acciones de nos pocos, no pueden responsabilizar a la mayoría», recalcó. El invitado mostró su hartazgo por tener que tomar siempre un posicionamiento en los conflictos, creyente de que «la humanidad es la que tiene que ganar cada día».