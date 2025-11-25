Suscríbete a
ABC Premium

El Hormiguero

José Andrés carga contra la clase política por la gestión de la dana en Valencia: «La comida y el agua no pueden esperar»

El chef español ha presentado su nuevo libro, titulado 'Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos'

La vida personal del chef José Andres: su mujer Patricia, sus tres hijas y la dieta con la que perdió 30 kilos

José Andrés en 'El Hormiguero'
José Andrés en 'El Hormiguero' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos'. Así se titula el nuevo libro de José Andrés cuyo lanzamiento motivó de la visita que el cocinero protagonizó en 'El Hormiguero' este martes 25 de ... noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app