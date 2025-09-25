Incredulidad total ante el desfile de leyendas que reúne 'La Revuelta': «No entiendo cómo hemos llegado hasta aquí»

La leyenda de la NBA Scottie Pipen y la mítica banda de punk The Offspring

Cuando al comienzo de semana David Broncano anunciaba los invitados de ‘La Revuelta’ de los días siguientes el público pensó que se trataba de un vacile del presentador. El cómico adelantaba la visita de varios «históricos» y «leyendas». Por un lado, Scottie Pipen y Shaquille O’Neal, dos de los mejores jugadores de la historia del baloncesto de la NBA. También avanzaba el paso por el programa de las míticas bandas The Offspring y Blink 182. Un plantel de invitados tan impresionante que parecía irreal.

Es por eso que el público se quedaba alucinado cuando, en la entrega emitida este miércoles 24 de septiembre del formato de TVE, desfilaban por el escenario del teatro Príncipe Gran Vía tres de las estrellas que prometía Broncano.

Primero recibía a Scottie Pippen, uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo, seis veces campeón con Chicago Bulls junto a Michael Jordan y dos veces campeón olímpico de Estados Unidos.

«No te imaginabas hace dos años que ibas a decir esto», vaciló Ricardo Castella antes de que Broncano lo presentara. «Estoy nervioso y todo», confesaba el cómico.

Más sorpresas en 'La Revuelta'

El baloncestista estadounidense se encuentra en Madrid como parte de la comitiva NBA que asistirá al primer All Star inclusivo de baloncesto, que tendrá lugar el jueves en el Polideportivo Antonio Magariños de la capital dentro de la programación de la Semana del Deporte Inclusivo de la Fundación Sanitas. El jugador hará el saque de honor, con los dos capitanes de ambos equipos.

El invitado se adaptó rápidamente a la dinámica desenfadada del programa, remando a faMás omas y las dinámicas marca de 'La Revuelta’. También contestando a las ‘preguntas clásicas’.

El programa de hoy no tiene sentido alguno, en un mismo día Scottie Pippen y The Offspring pffffff #LaRevuelta @offspring pic.twitter.com/N5HAsrIna1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 24, 2025

Pero no era la única sorpresa de la noche. «Hoy, nadie sabe por qué, después de Scottie Pippen llegan The Offspring. No entiendo cómo hemos llegado hasta aquí», apuntaba Broncano. En efecto, en el último tramo del programa Pippen coincidía en el escenario con otra leyenda de los 90, aunque esta vez de la música. Con decenas de millones de discos vendidos, la banda fue una de las precursoras del punk rock de mediados de los años 90, encabezando la escena californiana. Sus integrantes presentaron ‘Supercharged’, su último disco, y los dos conciertos en España.

Al término del programa, el presentador seguía asimilando lo sucedido. «Vaya mezcla de programas hoy». «¿Mañana quien viene: Michael Jordan y los Rolling?», tiraba Castella.