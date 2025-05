La huelga en Mediapro puede dejar sin futbol televisado las tres últimas jornadas de Liga

La retransmisión televisiva de cada jornada de la Liga y la segunda división de fútbol masculino mueve a unos 800 técnicos, un gran despliegue humano cuya continuidad laboral está en entredicho desde que HBS (Host Broadcast Services) se hiciese con el megacontrato para los próximos ... cinco años y que hasta el final de esta temporada está en manos de Mediapro. La no garantía de subrogación de estos trabajadores es el origen de la huelga convocada entre el 13 al 27 de mayo, afectando a las jornadas 36, 37 y 38 de La Liga y a las jornadas 40 y 41 de la segunda división masculina. El clásico Barça-Madrid del próximo domingo no se verá afectado.

«Sindicatos y trabajadores denuncian que la empresa suiza HBS, nueva adjudicataria de la producción de LaLiga, no garantiza la subrogación del personal, generando una gran inestabilidad laboral en toda la plantilla», explica la CGT, uno de los sindicatos convocantes. «Queremos un documento firmado y vinculante antes de que termine la liga, en el que se asegure que no se perderán condiciones ni derechos adquiridos. También exigimos que se garantice que no se llevará a cabo un ERE una vez iniciado el campeonato», explican fuentes de la CGT, sindicato mayoritario en el centro de trabajo de Barcelona, el más grande del Estado.

La CGT convoca huelga en la empresa Sociedad Europea de Unidades Móviles, SLU, más conocida como Eumovil, que agrupa a 450 de las 800 personas que actualmente trabajan para empresas de Mediapro vinculadas a la retransmisión de la liga. Otros sindicatos también han registrado, o lo harán en las próximas horas, convocatorias de huelga para el resto de empresas del grupo.

«No podemos aceptar que HBS, que va a mover una gran cantidad de dinero con LaLiga, sea incapaz de asegurar el empleo de las más de 800 personas que trabajan en ella», denuncian desde la CGT. También señalan a Mediapro: «Durante años han hecho un gran negocio a costa de la precariedad de los trabajadores; a día de hoy hay operadores que cobran 150 euros brutos por partido, lo mismo que se cobraba hace 20 años».

La plantilla reclama pues «garantía de que toda la plantilla podrá seguir trabajando en todos los escenarios de subrogación, cesión o cualquier otra situación, dada la incertidumbre sobre la continuidad en la prestación de servicios a La Liga. También se reclama el mantenimiento de los derechos laborales y de los derechos adquiridos».

Del mismo modo, desde la CGT se precisa a ABC que «hay un número importante de trabajadores y trabajadoras en situaciones muy precarias e inestables, con contratos fijos discontinuos que en muchos casos están al margen de la legalidad, como ya se ha denunciado en reiteradas ocasiones ante la Inspección de Trabajo».

La adjudicación a HBS del contrato fue el origen de un durísimo comunicado de Mediapro acusando a LaLiga de «secretismo y falta de transparencia», asegurando que su oferta técnica y económica era mejor, además de cuestionar la capacidad de HBS por no disponer de un sólo medio técnico en España ni tener experiencia en producción televisiva de una competición como LaLiga. Posteriormente, Mediapro emitió una segunda nota retractándose de dichas acusaciones: «A Mediapro no le consta que la decisión de LaLiga haya sido arbitraria y sin base objetiva, ni que las decisiones de LaLiga obedezcan a motivos diferentes a los técnicos y económicos y para beneficiar a otros participantes en contra de Mediapro. Ni entonces ni ahora tenemos los elementos de juicio suficientes que confirmen estas afirmaciones y, por lo tanto, no tienen que ser tenidas en cuenta».