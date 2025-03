'Campeones', la película de Javier Fesser que vio casi toda España, tenía el encanto de las cosas buenas que se hacen sin ínfulas. Una comedia que copiaba sin disimulo y con mucha guasa las tópicas historias americanas donde los más pardillos del instituto ... acaban ganando el trofeo estatal. Y eso que en las periferias de nuestras grandes ciudades no hay ni 'high school' ni equipo de animadoras ni la gente se vuelca para animar al grupo de chavales que entrene un Javier Gutiérrez cualquiera. En ese encanto del triunfo en silencio, de la victoria para uno mismo y los más cercanos, nos diferenciamos del sentido de comunidad que tanto les gusta vender a los americanos en sus ficciones, que luego habrá que ver cómo es la vida real en Ohio... «Es una película retrógrada», dijo del 'remake' hollywoodiense de 'Campeones' el crítico estrella de 'Variety', Peter Debruge. A cambio la etiquetó como bien intencionada, que es una forma como otra cualquiera de decir que la moraleja salva a la historia.

El entrenador del equipo de baloncesto de los 'Champions' –el título del 'remake', no el apelativo con el que Bisbal llama a sus colegas cuando son algo más que 'máquinas'– es Woody Harrelson, que hace justo 30 años protagonizó 'Los blancos no la saben meter', otra historia de perdedores que acaban venciendo por obra y gracia del entusiasmo. Aunque para blanco, el argumento de 'Ted Lasso', la multipremiada comedia de Apple TV. Aquí no hay atisbo de maldad, ni en los personajes ni en los guionistas, que telegrafían sin disimulo lo que va a pasar al final del capítulo. De tan almibarada que es debería empachar y provocar ardores; pero más allá de eso, el cierre de cada episodio es volver a la infancia y dar un mordisco a un bocadillo de mantequilla con azúcar. Un viaje a la arcadia feliz de lo naif.

Noticia Relacionada Javier Fesser: «Cualquiera de mis películas haría colapsar al algoritmo» Fernando Muñoz El cineasta estrena en cines 'Historias lamentables' tras su paso por Amazon Prime Video, un viaje en 'dirección contraria' que realiza por convicción y amor por la gran pantalla frente a las dificultades de algunos exhibidores

Ni en 'Ted Lasso' ni en la de Fesser se cuela la autoparodia. Tampoco ese cinismo que tantas veces usan de escudo los acomplejados. La maldad no entra ni con los villanos, cuya oscuridad son apenas motas de barro en el gran césped donde juegan los muchachos de Ted. En 15 días se despide para siempre 'Ted Lasso', después de ganar casi más Emmys que Champions el Real Madrid. Aprovechando la huelga de guionistas y el secano de ideas en Hollywood, soñemos con un Ted Lasso dirigido por Javier Fesser. Y que ganen los buenos. Aunque sea por una vez. Y aunque sea ficción.

.