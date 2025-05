Quién es Yuval Raphael: de sobrevivir a la matanza de Hamás a ser representante de Israel en Eurovisión

A pesar de la controversia que ha generado un año más la presencia de Israel en Eurovisión 2025, el país se sube un año más al escenario del Festival de la Canción. La encargada de hacerlo este año es la cantante israelí Yuval Raphael, que participará en el concurso musical con la canción 'New Day Will Rise', escrita por Keren Peles y producida por Tomer Biran.

Lo hará con la firme intención de contar en Europa la historia de su país, después de haber sido una de las supervivientes de la matanza de Hamás en la Franja de Gaza: «Quiero contar la historia, no desde un lugar en el que busque compasión. Quiero que surja de un lugar en el que me mantenga firme frente a ella y frente a las críticas, que estoy 100% segura de que vendrán del público», contó la cantante tras ser seleccionada.

La joven, de 24 años, regresa ahora a Suiza, donde pasó buena parte de su infancia hasta que su familia decidió regresar a Israel. Tendrá un duro reto por delante, pues la polémica sobre la participación de su país natal sigue vigente y ya en la última edición se produjeron gritos y abucheos contra su antecesora, la cantante Eden Golan.

Repasamos todo lo que debemos saber sobre Yuval Raphael, la representante de España en Eurovisión 2025.

Sobrevivió a la matanza de Hamás en el festival Nova escondida entre cadáveres

La de Yuval ha sido desde el principio una historia de superación. Mucho antes de saltar a la fama gracias a su papel como representante de Eurovisión, la joven cantante ya había sido testigo en primera persona de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de su país: la matanza en el festival Nova que dio inicio a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Todo sucedió durante la madrugada del 7 de octubre de 2023, cuando el grupo armado atacó a los asistentes a este festival de música, que se celebraba cerca de la Franja de Gaza. Un incidente que dejó al menos 370 fallecidos de entre los más de 3.000 espectadores que se encontraban allí y en el que 44 personas fueron tomadas como rehenes por Hamás.

Yuval Raphael fue testigo de esta masacre en primera persona, aunque pudo resguardarse junto a otras 60 personas en un refugio cerca del kibutz Beeri. «Pasé horas muy difíciles en el refugio. Para no ser asesinada, tuve que esconderme entre los cadáveres, y para salir de allí, tuve que pisarlos», contó en una entrevista para el Israel Hayom la cantante, a la que incluso llegó a alcanzarle la metralla de los disparos.

De las decenas de personas que se encontraban allí, sólo 11 consiguieron sobrevivir a la matanza, una carga que le pesa mucho en la conciencia a la representante en Eurovisión. De hecho, para salir adelante, incluso tuvo que resguardarse bajo el cuerpo de una joven asesinada: «El cuerpo que estaba sobre mi pierna fue mi mayor trauma de toda la situación. Tanto por el dolor físico como por mi inhumanidad, porque me escondí usándola. Esto me acompañó durante mucho tiempo».

A pesar de esto, la artista se ha tomado la tragedia como una segunda oportunidad en la vida para perseguir su sueño. «Después de recibir la vida, supe que tenía que darle una oportunidad a cada sueño que tengo y a todo lo que quisiera alcanzar para honrar este regalo que recibí. ¿Qué es el miedo al fracaso comparado con el miedo a volver a vivir?», señalaba en esta misma entrevista.

Un novio al que conoció gracias a la preselección de Eurovisión

El pasado mes de enero, Yuval Raphael se hacía con la victoria en el concurso 'The Next Star' gracias a su canción 'HaKokhav HaBa' ('La próxima estrella' traducido al castellano), convirtiéndose en la representante de Israel para este Festival de Eurovisión 2025. El honor de representar a su país en el Festival de la Canción no es lo único que ha conseguido gracias a la preselección para el concurso musical: también encontró el amor.

Fue allí cuando, hace apenas unos meses, conoció al chico con el que comparte su vida a día de hoy, el cantante y creador de contenido israelí Ido Malka. «Llega cuando menos lo esperas y cuando estás completamente fuera de lugar, y eso fue lo que pasó», contó la joven en una entrevista para el Israel Hayom, confirmando que llevan dos meses y medio juntos.

Tal y como ha contado Raphael, fue su novio quien, tras finalizar el programa, dio el primer paso: «Ahora mismo, la mayor parte del tiempo dormimos y nos despertamos juntos. El resto del día, cada uno está ocupado con sus cosas. Es divertido que conozcamos el mundo del otro y que entendamos toda la situación», ha desvelado la cantante, que contará con su apoyo durante toda la aventura en Basilea.