Sonia y Selena, participantes del Benidorm Fest 2025: «Nunca se nos dio un espacio para que el público nos conociera de verdad»

Después de días de especulación, intriga, y alguna que otra lista filtrada, por fin se han dado a conocer los participantes de la próxima edición del Benidorm Fest. Hasta ahora, los concursantes que han participado han sido talentos emergentes o conjuntos desconocidos, a excepción de Azúcar Moreno. Y en la próxima edición se va a vivir algo inaudito y sorprendente porque regresan dos mujeres que pusieron a media España a bailar en los 2.000 y que consiguieron que David Broncano moviera las caderas en 'La Revuelta' tras su regreso: Sonia y Selena. «Era el momento. Todo el mundo nos invitaba a volver. Hemos vuelto por amor, porque nuestro público siempre quería la vuelta del dúo. Cuando volvimos, esta oportunidad estaba en mente y pensamos que era el momento ideal porque es como empezar de nuevo». Reconocen que el camino está siendo muy especial. «Es muy jovial. Estamos en una etapa más desenfadada. He disfrutado del proceso. Estamos teniendo muy buena acogida«. Cantarán 'Reinas'. «Lo que podemos adelantar es que lloramos. Las dos lloramos al escuchar la canción. Algo muy emotivo. Muy 'Sonia y Selena'. Hemos cambiado mucho, también hemos crecido. Nunca se nos dio el espacio para que el público nos conociera de verdad».

Las cantantes del ya himno 'Yo quiero bailar' son ya participantes de una edición que también cuenta con otro talento que hizo mover el cuerpo a los mayores y también a los más pequeños al compás de 'los gorilas': Melody. «No encontraba el momento perfecto, aunque el momento perfecto en la vida no existe. Llevo mucho tiempo de gira y preparando canciones, pero he tenido un año personalmente muy bonito. Soy mamá desde hace ocho meses y me da las ganas de seguir luchando en la profesión, que es muy dura. Creo que le debo una a la gente que me sigue. Me preguntaban siempre por el 'Benidorm Fest' así que ha llegado el momento y me siento en una etapa muy bonita. Ahora sí. No vamos a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy», reconocía la artista durante la presentación de los candidatos, que cantará 'Esa diva'. Es una canción que tiene un mensaje profundo. «Muchas personas se van a sentir identificados, no habla de la típica diva, todos somos divas, desde los que no tienen cartel hasta los que triunfan», añadía.

Estas tres mujeres se suman a un grupo de 16 participantes entre los que se encuentran Celine Van Heel ('La casa'), Kuve ( 'Loca por ti'), DeTeresa ('La pena'), La Chispa ('Hartita de llorar'), Chica Sobresalto ('Mala feminista'), Daniela Blasco, Lucas Blun ('Te escribo en el cielo'), Mel Omana (I am queen'), David Alfonso ('Amor barato'), Herny Semler ('No lo ves'), JKabello (V.I.P), Mawot ('Raggio di sole') Carla Frigo ('Bésame') y K!ng-Dom ('Me gustas tú').

«Quiero disfrutar al máximo y ser fiel a mí mismo y a mi propuesta», reconocía Henry Semler durante la rueda de prensa. Muchos de los participantes han repetido esta idea en la presentación. Cada uno de ellos se ha presentado y ha dado el nombre de su canción explicando, sin desvelar muchos detalles, qué temas aborda su canción y por qué ha decidido participar en el certamen. Mientras que algunos rostros como DeTeresa eran desconocidos hasta ahora, otros como JKcabello eran conocidos en la casa, ya que en este caso, el cantante gaditano fue participante de 'Cover Night', programa de RTVE. La temática, de amor en la mayoría de casos, también aborda cuestiones feministas y así lo han explicado varias concursantes. «'Mala feminista' es un tema en el que hablo sobre cómo las mujeres cargamos muchas cosas a nuestras espaldas y además se nos exige que estemos empoderadas», reconocía Chica Sobresalto, que participó en OT 2019.

Otras candidatas como La Chispa o Kuve han trabajado ya profesionalmente con cantantes y artistas internacionales, como en el caso de Claudia ('La Chispa'), que ha hecho los coros en varios conciertos a Rosalía. El género va desde el flamenco más actual hasta el pop electrónico y muchos de los temas están compuestos por los propios artistas.