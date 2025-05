RTVE contradice a Melody: «No se ha prohibido por contrato a ningún representante hacer comentarios políticos»

Radio Televisión Española (RTVE) ha asegurado que «en ningún momento» se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer «comentarios políticos», tras las declaraciones de este lunes por la tarde de la cantante Melody asegurando que tenía firmado que no podían hacer este tipo de comentarios.

En un post publicado en su cuenta de X, Comunicación y Participación de RTVE ha añadido que las normas de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) son las que dicen que las canciones, «y sólo las canciones», no pueden incluir contenido político.

En su primera rueda de prensa tras Eurovisión, la representante de España en el certamen ha asegurado que tenía prohibido «por contrato» hablar de temas políticos, al ser cuestionada por un periodista sobre la postura con Israel.

«Cuando hago el Benidorm Fest, se me exige no hacer comentarios políticos. Firmo un contrato. Yo no voy a pronunciarme sobre la política, soy artista y cantante por encima de todo. Los políticos son los que deben hablar de eso. Mi debate es cuál será mi siguiente single», dijo la cantante.

Estos comentarios han generado mucho revuelo y ha sido la cuenta de X de Comunicación y Participación de RTVE la que ha escrito unas líneas para negar lo que había dicho Melody.

«RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político», señala el post.

No obstante, Melody sí que subrayó que, «por encima de todo», lo que más desea en el mundo es que «haya amor, que haya paz» y que «ojalá» se acaban los conlictos que hay «en muchos lugares del mundo». «Porque de verdad eso no debería de existir», remarcó, al tiempo que completó asegurando que los derechos de las personas están «por encima de todo».