Quién es Julia Varela, comentarista de Eurovisión en RTVE: de sus raíces en una familia de pescaderos a su vida como madre de dos hijos

Como cada año llega una de las fechas más esperadas para los eurofans, pero también para los twitteros y cualquier persona amante de la música: la final de Eurovisión.

Entre las cosas clásicas que nos deja esta fecha marcada en el calendario están, por ejemplo, los memes, la emoción del ganador, alguna sorpresa entre los artistas y, en el plano de la comunicación desde hace unos años, Julia Varela.

Conocida por su trabajo en radio y televisión, más allá de Eurovisión

La periodista es un activo de la cadena pública como demuestra que es quien pone su voz al certamen desde 2015. Más allá de esta faceta, es uno de los rostros consolidados de RTVE ya que ha conducido formatos como 'Comando Actualidad' o 'Dúos Increíbles'. También es una habitual de la radio pública.

Varela es la narradora del festival de Eurovisión junto a Toni Aguilar desde 2018, pero antes, lo hizo con el mítico presentador de televisión José María Íñigo. Afirma que cuando le propusieron trabajar en el festival le pareció «fascinante», pero también una «responsabilidad».

Es un reto que implica un gran trabajo para afrontar de la mejor forma y con todos los recursos posibles la retransmisión de una gala que se puede extender más allá de las tres horas: «Es abrumador. Hay que analizar 40 temas, buscar detalles de los artistas, su historial y el de cada país, es un esfuerzo de investigación importante. Pero, por otro lado, es música, que me maravilla, son canciones, y tiene ese lado de trabajo como placer».

De José María Íñigo siempre ha tenido buenas palabras. «Él es un tutorial de carne y hueso. Me ha enseñado mucho y este año lo seguirá haciendo», decía en ABC el año de su debut. También de Toni Aguilar, su compañero actual, con quien se muestra cómplice en las redes sociales.

Varela es un rostro 'de la casa' y muchos la ven como el gran activo de la cadena pública en esta materia, aunque ella nunca ha querido pronunciarse al respecto. Por el contrario, siempre ha mostrado su disfrute en todos los proyectos en los que ha participado.

Sus orígenes

Julia Varela nació en Pontevedra el 30 de junio de 1981. Aunque afincada en Madrid desde hace muchos años, sigue unida a la tierra que la vio crecer.

En una entrevista con 'Diario de Pontevedra' explicó que, sobre todo, pasa los veranos en esta tierra. Su padre nació en Lugo, pero vive en Pontevedra. Su madre, proviene de una familia de pescadores y es natural de Poio.

Su experiencia con la maternidad

Pero más allá de esta faceta tan conocida de cara al público, Varela tiene otra más personal. Es autora de un libro. '¿Por qué me pido un gin-tonic si no me gusta?' es la primera de sus novelas en la que narra los dilemas de una treintañera y aborda la sexualidad de la mujer a partir de esta edad o el deseo, o no, de tener hijos, aunque afirma que no es autobiográfica.

Varela también tiene dos hijos: Telmo y Eloy, a los que define como sus «orgullos». La periodista define la maternidad como una elección y, además, aborda en el videopodcast 'Te crío mucho' dilemas que afrontan los padres como la educación, los límites o la forma de dialogar con los pequeños.

«Soy madre y con la maternidad no me he realizado como mujer», afirmó en una entrevista con 'El Progreso' durante la presentación de su libro.

A pesar de su exposición en redes sociales, donde sube numerosas fotografías, la periodista es discreta con su vida privada ya que casi todos los post son sobre su trabajo.