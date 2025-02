Quién es Sofia Coll: su experiencia en 'Operación Triunfo' y su vínculo con Rosalía

El Benidorm Fest ya está aquí. El próximo 3 de enero descubriremos quién es el próximo artista que representará a España en Eurovisión recogiendo así el testigo de Blanca Paloma.

Entre los artistas que este año competirán en la ciudad alicantina por alzar el micrófono de bronce se encuentra Sofia Coll, una joven catalana que presenta una canción en tres idiomas: catalán, castellano e inglés.

Sofía Coll quiere representar a España en Eurovisión con 'Here to Stay'

Precisamente en entrevistas recientes esta joven de 25 años ha revelado que las partes en inglés fueron las que primero le llegaron a la mente a la hora de componer la canción. Junto a ella han compuesto 'Here To Stay' Ignacio Canut, Mauro Canut y Juan Sueiro, que también lo produce.

Esta participante está considerada como una de las más versátiles ya que además de cantar toca la guitarra y el piano, se ha formado en danza y música y ha mostrado sus dotes como actriz. Asimismo, la artista publicó en el año 2020 su primer disco 'Génesis', aunque también es conocida por sus versiones de canciones tan internacionales como 'Flowers' de Miley Cyrus o 'Let's Get Loud' de Jennifer López.

El currículum televisivo de Sofía Coll

Eurovisión y Operación Triunfo son dos formatos que muchas veces han ido de la mano a lo largo de los años que el concurso se ha mantenido.

'Europe's Living a Celebration' fue la primera canción de unos 'triunfitos' en Eurovisión y que coincidió con el primer año del concurso. Pero también ha habido otros artistas que han pasado por el formato que más tarde han sido representantes españoles: Edurne, Miki Núñez, Amaia y Alfred, Beth... También otros participantes de 'Operación Triunfo' han participado estos años en el Benidorm Fest aunque no consiguieron representar a España en el festival europeo como Famous o Agoney.

Sofia Coll también tuvo su paso por 'Operación Triunfo', en la edición de 2018, aunque no llegó a entrar en la academia. Sí llegó a los castings finales y se quedó a las puertas. En una entrevista reciente con Fórmula TV ha explicado que ha podido encontrar su camino gracias a eso no y considera que no estaba preparada entonces: «Doy las gracias por no haber entrado».

Coll también ha participado en otros concursos de televisión como 'La Voz Kids'en 2014.

Su vínculo con Rosalía

Dada su versatilidad, Sofia Coll ha paticipado en numerosos proyectos a pesar de tener solo 25 años.

Ha sido bailarina en el videoclip 'Fucking Money Man' de Rosalía, lanzada en 2019, lo que la une a la cantante catalana y que ha logró la fama internacional tras el lanzamiento de su primer disco 'El Mal Querer'.

Sofia Coll es una de las artistas que se ha colocado en las primeras posiciones de las casas de apuestas como una de las posibles artistas que podrían representar a España en Eurvisión y, por tanto, como ganadora del Benidorm Fest. La cantante y bailarina no ha desvelado cuál será su puesta en escena y lo deja todo a la sorpresa con la que tendrá que conquistar a público y jurado para cumplir su objetivo.