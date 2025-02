Quién es Inés Hernand: una infancia traumática y el prestigioso trabajo que dejó para dedicarse a la comunicación

El Benidorm Fest regresa este 2024 y vuelve a traer a uno de los buques insignia, la influencer Inés Hernand, aunque esta vez lo hará con un papel diferente al de las ediciones anteriores. La humorista fue la encargada de presentar las galas de 2022 y 2023 y, aunque este año también estará presente en el concurso donde se elige al representante de Eurovisión 2024, lo hará conduciendo la previa, 'Benidorm Calling', y el programa post-gala, 'La noche del Benidorm Fest', junto a Jordi Cruz y Aitor Albizúa respectivamente.

Sin embargo, lo cierto es que, aunque muchos la conocen por haber presentado la preselección española de Eurovisión, la madrileña cuenta con una amplia experiencia a sus espaldas en programas de televisión. Durante varios años fue la presentadora de Gen Playz, el programa de debate enfocado al público juvenil que presentaba junto a Darío Eme Hache en RTVE Play, hasta que este fue cancelado en 2023. Asimismo, es la compañera de Mercedes Milá en el espacio de entrevistas 'No sé de qué me hablas', en el que protagonizó hace unas semanas un tremendo encontronazo con José María García.

Pero, más allá de su labor en televisión, lo cierto es que Inés Hernand lleva años dedicada a la creación de contenido en redes sociales. En su cuenta de Instagram, la influencer de 31 años acumula más de medio millón de seguidores, que la siguen fielmente por sus aventuras, su particular humor y también la divulgación sobre temas de actualidad que esta cuelga semanalmente.

Te contamos todo lo que tienes que saber sobre Inés Hernand: de cómo rompió la relación con sus padres a la carrera que dejó para dedicarse a la comunicación y el humor.

Una infancia traumática y la mala relación con sus padres

Una de las curiosidades de la vida de Inés Hernand que más ha sorprendido a sus seguidores durante estos años es la nula relación que esta mantiene con sus padres desde sus inicios en internet. Y es que, como ha confesado en alguna ocasión, la influencer no tiene trato alguno con sus padres desde hace casi una década tras una dura infancia que marcó mucho su carácter actual.

Así lo relataba en una entrevista para el programa 'Sin filtros' del periodista David Andújar en Instagram, donde quiso sincerarse sobre el motivo por el que decidió cortar el contacto con sus progenitores: «No tengo relación con mis padres desde hace seis o siete años», explicaba entonces.

Hernand, que es hija única, ha recordado siempre su infancia como «un poco solitaria», sintiendo que en los momentos clave de su vida solo tuvo cerca la figura de su abuela y de la persona que ayudaba en su casa, confirmando la ausencia de sus padres. «Hasta los 6 años no fui al colegio y de los 6 a los 12 me cambiaron cuatro veces de colegio», relata la presentadora de Gen Playz.

Sus padres siempre estaban trabajando o disfrutando de «un ocio en conjunto», motivo por el que siempre ha considerado que la dejaban desatendida: «Veían a una niña más o menos solvente y decían 'mira, ya llega sola al microondas, pues que se caliente la leche'». Esta ausencia era especialmente notable en fechas importantes como cumpleaños, verano o las Navidades: «Yo no me he pegado un verano con mis padres desde los seis años, en las Navidades se iban ellos y me dejaban sola desde los 14. Para mí llegar al instituto el 8 de enero y decir que he pasado las Navidades en casa de mi amigo Álex es raro. Te lleva a mentir porque quieres tener lo que se impone», explicaba.

A pesar de su gran éxito profesional, esto tampoco ha hecho que sus padres quieran, de alguna manera, retomar la relación: «Ellos siempre han estado alejados. Mi adiós final fue a consecuencia de líos que han hecho que me parecen absolutamente inmorales y por los que no quiero tener ninguna relación con esas personas», recuerda.

La profesión que Inés Hernand dejó para ser influencer

Inés Hernand no siempre quiso dedicarse a la televisión y la comunicación, y poco o nada tiene que ver su formación previa. La influencer estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, aunque durante su etapa de estudiante trabajó como camarera, jardinera, secretaria e incluso guía turística para poder mantenerse en la capital. Una vez licenciada, aprobó el examen de Admisión al Colegio de Abogados y trabajó como tal por un tiempo, aunque terminaría abandonándolo todo para perseguir otro sueño.

Y es que, antes de estrenarse con Gen Playz, Inés Hernand ya había hecho unos cuantos pinitos en el mundo de la comunicación. Y es que, durante su juventud, la joven se hizo un renombre gracias a su canal de YouTube, Inés Responde, donde comenzó a subir vídeos donde ofrecía consejos sobre temas legales (problemas laborales, de pareja, de vivienda...) a todo aquel que mandara su pregunta. El éxito de este formato hizo que los seguidores de la madrileña fueran aumentando, convirtiéndola en todo un fenómeno entre los jóvenes y permitiéndole encontrar una nueva pasión.

Así, tras dar sus primeros pasos en el mundo del derecho y la jurisprudencia, Inés decidió dejarlo todo atrás para dedicarse por completo a la comunicación y el humor. Una decisión que, aunque muchos criticaron, le ha terminado dando la razón con el tiempo: ahora, Hernand es considerada como una de las mujeres más influyentes de la televisión y, además, fue galardonada como Figura Pública Referente en los Premios TikTok en 2022, destacando así su éxito entre la Generación Z.