Quién es Aitor Albizua: el año que dio las campanadas, su salto a la televisión nacional y presentador de un mítico concurso

El Benidorm Fest regresa este año con algunas novedades para elegir al representante de España en Eurovisión. Otras, sin embargo, se mantienen. Es el caso de Aitor Albizua por el que el ente público vuelve a apostar para conducir la post gala, esta vez acompañado de Inés Hernad.

Este periodista vasco (Arrigorriaga, 1992) comenzó su trayectoria en la Cadena Ser pasando por programas como 'Hora 25'. Pronto regresó a su tierra llamado por ETB para copresentar un magazín diario.

El salto a la televisión nacional

Quienes hablan de Albizua lo hacen siempre destcando su buen hacer como profesional y de ahí que la cadena pública vasca confiara en él para dar la bienvenida al año 2021 junto a Ane Irazábal dando las campanadas en ETB 2. En ese momento, ya sabía que su nuevo año iba a estar lejos del País Vasco.

Tras su éxito en el País Vasco, recibió la llamada de Televisión Española. En la cadena pública ha presentado 'El Comodín' una versión del 'Quiero ser millonario'.

A Aitor Albizua la fama le ha llegado prácticamente de golpe ya que pasó de ser un presentador autonómico a uno de los rostros por el que el ente público más ha apostdo en estos últimos años. No obstante, él quita peso a esta afirmación ya que es consicente de que en «un futuro» podría no estar ahí y explica que a los presentadores de ahora no se les conoce «ni la mitad de la mitad de los que se conocía a los de antes». Aún así, como reconoció en una entrevista con este diario «es algo a gestionar el hecho de sentirte observado en muchas situaciones de la vida».

El mítico concurso que Aitor Albizua conduce en La 2

Albizua pivota ahora entre La 1 y La 2. Es precisamente en la segunda cadena donde acaba de estrenar un nuevo proyecto: se ha hecho cargo del mítico concurso 'Cifras y Letras'.

Aunque ha señalado siempre su admiración y respeto por el formato de los 90 que presentó Elisenda Roca, el programa regresa renovado y acorde a la sociedad y las demandas que se le exigen a un programa en 2024. Para él, los concursos son un «momento de simpatía» en la parrilla de la televisión.

Para este Benidorm Fest su propósito es más naturalidad a la hora de posar en la alfombra, así como de conducir el espacio que pretende desahogar de la 'tensión' de la gala. De su compañera tratará de aprender a manejar la jerga de los más jóvenes, como ha reconocido en una entrevista en 'Fórmula TV'.

Aunque, también por su juventud, es uno de los presentadores por los que más apuesta el presentador siempre se ha mostrado abierto a nuevos proyectos tanto en su tierra como en en las televisiones privadas de ámbito nacional.