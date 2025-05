¿A qué hora acaba Eurovisión hoy?

La final del Festival de Eurovisión 2025 ya está aquí. Uno de los acontecimiento televisivos del año vuelve a centrar la atención de todos los ojos de Europa para ver qué país se llevará el Micrófono de Cristal. Suecia, Austria, Francia, Finlandia... Las apuestas ya han comenzado pero hasta que no se sume el último voto no se podrá adelantar nada. Precisamente, para saber qué cantante o grupo es el que se lleva el gato al agua habrá que esperar y no será algo que se conozca de inmediato, puesto que el certamen tiene su protocolo y esto hará que el concurso de la canción se alargue en el tiempo. Pero, ¿cuánto?

Este 17 de mayo, Basilea se viste de gala para recibir a los finalistas del Festival de Eurovisión 2025, entre ellos Melody, que luchará a viva voz en el escenario por ser la ganadora de esta edición de la que hay varios países que parece ser que sacan cabeza.

La final del Festival de Eurovisión 2025 no solo se compone de las actuaciones de los 26 representantes, sino que al igual que las semifinales, en el evento se viven en directo las votaciones, hay pausas publicitarias, como también suele haber directos de antiguos vencedores. En definitiva, que hay un sinfín de momentos programados enla escaleta que hacen que la gala tenga ese halo especial.

¿A qué hora termina Eurovisión 2025?

En definitiva un conjunto de aspectos que llevan a que la Final de Eurovisión dure hasta 4 horas aproximadamente. Así, el certamen comienza a emitirse a las 8.55 horas de la tarde y puede extenderse fácilmente hasta la 01.00 horas de la madrugada. De hecho, es poco frecuente que el Concurso de la Canción se extienda en un tiempo menor al descrito, aunque se ha dado el caso sin bajar de las tres horas y media, del mismo modo que el ganador de la gala se ha conocido con el reloj marcando más de la una de la mañana.