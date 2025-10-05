Pastora Soler, tajante sobre si Israel debe participar en Eurovisión: «Enturbia la realidad musical del festival»

La participación de Israel en Eurovisión 2026 continúa el aire. A la espera de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tome una decisión el próximo mes de noviembre, fecha en la que todos los países miembros se reunirán, cada vez son más las voces que se pronuncian sobre esta cuestión.

España fue el primer y único país del denominado Big Five que anunció su decisión de retirarse del certamen en caso de que Israel participe. El Consejo de Administración de RTVE aprobó el pasado 16 de septiembre la propuesta del presidente, José Pablo López, quien aseguró que «Eurovisión es el festival más politizado que existe».

Primeras declaraciones del presidente de RTVE, José Pablo López, después de que el Consejo de Administración haya aprobado que España no participará en Eurovisión si Israel continúa en el certamen. pic.twitter.com/ciBae3kKGV — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 16, 2025

De esta forma, España se sumó al resto de países que habían confirmado su voto a favor de la expulsión de la delegación israelí del festival: Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. En el lado contrario, se encuentran otros como Austria, Dinamarca o Alemania, que incluso denunció haber recibido amenazas de boicot por parte de otros países.

Mientras tanto, la radiotelevisión pública de Israel (KAN) continúa con sus planes y ya ha anunciado que volverá a seleccionar a su representante para la próxima edición del festival, que se celebrará en Viena (Austria), a través del concurso de talentos 'La próxima estrella de Eurovisión'.

Sin embargo, la participación de Israel en Eurovisión 2026 sigue en entredicho. La cuestión ha generado una «diversidad de opiniones sin precedentes» entre los países miembros, según rezaba el comunicado emitido por la UER, y cada vez son más las voces que se pronuncian al respecto.

Ganadores de anteriores ediciones, como el austriaco JJ, último en alzarse con el micrófono de cristal, o Salvador Sobral, quien dio el triunfo a Portugal en Eurovisión 2017, ya han manifestado estar en contra de la participación de Israel. Ahora, ha sido la exrepresentante de España en 2012, Pastora Soler, quien ha dado su opinión sobre este polémico asunto.

La opinión de Pastora Soler sobre la participación de Israel en Eurovisión

La artista, que obtuvo una décima posición en el certamen europeo con su tema 'Quédate conmigo', se ha mostrado reticente en un inicio a posicionarse sobre la participación de Israel en Eurovisión. «No he hecho ninguna declaración al respecto porque estos temas siempre son... Digas lo que digas, te posiciones como te posiciones, se politiza todo mucho y no me gusta», ha señalado, en una entrevista con 'El Mundo Deportivo'.

En este sentido, Pastora Soler ha destacado que Eurovisión es «un festival musical, en el que tiene que primar la música». De esta forma, según la cantante sevillana, «todo lo que vaya más allá y pueda enturbiar un poco lo que es un festival musical no debería ser así».

Pastora Soler en Eurovisión 2012 RTVE

No obstante, la cantante se ha mostrado después muy tajante respecto a la participación de Israel en el certamen: «Creo que se debería de adoptar, es la primera vez que lo digo, la UER, que tiene tantas normas, debería impedir que los países en conflictos bélicos participen en Eurovisión, porque eso enturbia el criterio y la realidad musical del festival».

Así, la exrepresentante española está de acuerdo con la decisión de RTVE de renunciar a participar en el concurso si finalmente el país hebreo lo hace. «Es complicado, porque es un festival muy importante, con una historia muy larga, que a lo largo de tantos años han pasado muchas cosas... pero creo que siempre hay que luchar para que prime la finalidad del festival, que es la canción, la música».

No obstante, Pastora Soler ha insistido en lo delicado de esta cuestión, con implicaciones políticas: «Es complicado hablar de este tema, porque todo se malinterpreta».