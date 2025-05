¿Qué países han ganado más veces el festival de Eurovisión?

Eurovisión más que un evento musical, es una competencia donde la cultura, la política y el espectáculo se encuentran. A lo largo de sus más de seis décadas de historia, algunos países han demostrado una habilidad particular para capturar los corazones de Europa y más allá.

Desde su inicio en 1956, el Festival de la Canción ha sido el escenario de algunos de los actos musicales más memorables en Europa. A lo largo de los años, ha visto a diversos países llevarse el codiciado trofeo a casa en múltiples ocasiones.

Suecia e Irlanda, los reyes de Eurovisión

Irlanda y Suecia se coronan como el máximo ganador del Eurovisión acumulando siete victorias. El primero logró destacarse especialmente durante los años 90's, un período que muchos fans y expertos consideran como su 'década de oro'.

Durante este periodo, Irlanda ganó en 1992, 1993, 1994 y 1996, un logro impresionante y sin precedentes que refleja su sólida tradición musical y su capacidad para captar el espíritu del concurso. Estas se suman a sus anteriores victorias en 1970 con Dana (All Kinds of Everything), 1980 con Johnny Logan (What's Another Year) y 1987, nuevamente con Logan (Hold Me Now), totalizando siete triunfos. Canciones como Why Me? de Linda Martin y Rock 'n' Roll Kids de Paul Harrington y Charlie McGettigan destacan entre sus éxitos más recordados.

Países que más han ganado el festival de Eurovisión Irlanda – 7 victorias (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996)

Suecia – 7 victorias (1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023)

Francia – 5 victorias (1958, 1960, 1962, 1969, 1977)

Luxemburgo – 5 victorias (1961, 1965, 1972, 1973, 1983)

Reino Unido – 5 victorias (1967, 1969, 1976, 1981, 1997)

Países Bajos – 5 victorias (1957, 1959, 1969, 1975, 2019)

Israel – 4 victorias (1978, 1979, 1998, 2018)

Italia – 3 victorias (1964, 1990, 2021)

Noruega – 3 victorias (1985, 1995, 2009)

Dinamarca – 3 victorias (1963, 2000, 2013)

El país escandinavo, por su parte, ha sido un fuerte competidor desde que el legendario grupo ABBA ganó en 1947 con 'Waterloo', una canción que no solo aseguró la victoria, sino que también catapultó al grupo a la fama mundial.

Suecia ha ganado el Festival de Eurovisión en siete ocasiones, incluyendo dos victorias de Loreen: en 2012 con Euphoria y en 2023 con Tattoo. Euphoria es considerada una de las mejores canciones en la historia del certamen. La calidad y creatividad constantes de sus propuestas mantienen a Suecia como uno de los países más destacados del festival.

Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido: fuertes competidores

Cada uno de estos países ha logrado cinco victorias en el festival. Francia ha sido fuerte desde los primeros días de Eurovisión, llevándose el ansiado Micrófono de Cristal en los años 1958, 1960, 1962, 1969 y 1977.

Luxemburgo, aunque pequeño, se ha consolidado como uno de los países más exitosos en la historia del certamen, ganando en 1961 con Jean-Claude Pascal, en 1965 con France Gall, en 1972 con Vicky Leandros, en 1973 con Anne-Marie David y en 1983 con Corinne Hermès.

El Reino Unido, conocido por su influencia mundial en la música, también ha tenido cinco grandes victorias, aunque su última fue en 1997 con 'Love Shine a Light' de Katrina and the Waves.

Noruega, conocida por haber obtenido el menor puntaje (incluso cero puntos en varias ocasiones), ha demostrado que puede revertir su suerte y lograr la victoria, como lo hizo Alexander Rybak en 2009 con 'Fairytale'.

Israel lleva cuatro victorias

Israel ha ganado el Festival de Eurovisión en cuatro ocasiones: en 1978 con A-Ba-Ni-Bi de Izhar Cohen & The Alphabeta, en 1979 con Hallelujah de Milk and Honey, en 1998 con Diva de Dana International (la primera artista trans en ganar el certamen), y en 2018 con Toy de Netta Barzilai. Estas victorias han hecho de Israel uno de los países más exitosos fuera de Europa geográfica en la historia del concurso.

Mientras el Festival de la Canción continúa evolucionando, su esencia como un concurso que celebra la diversidad y el talento musical permanece intacta. Los países que han ganado más veces no solo tienen un legado de excelencia musical, sino que también han influido en la trayectoria y el carácter de Eurovisión.