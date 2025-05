Melody sale al paso de lo que dicen las apuestas sobre el resultado de España en Eurovisión: «Ya llega un momento...»

Cuatro días antes de la gran final de Eurovisión 2025, millones de espectadores pudieron disfrutar ya de la actuación completa de Melody y su 'Esa diva'. La representante española en el festival europeo pudo exhibir todo su talento en la primera semifinal, celebrada este martes, donde se desvelaron ya todos los secretos de su puesta en escena.

España se clasifica directamente para la final de Eurovisión, al formar parte del conocido como 'Big Five' junto a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Sin embargo, desde el año pasado, estos cinco países también actúan antes de la final, repartidos en las dos semifinales que se disputan antes.

De esta forma, Melody actuó anoche entre el cuarto y quinto puesto, sin la presión de jugarse su pase a la final. La artista española demostró, una vez más, su chorro de voz y sus dotes escénicas, en una actuación para algunos con potencial para quedar en la primera tabla de la clasificación y, para otra parte de los eurofans, insuficiente para escapar de las últimas posiciones.

«Es un momento único, y me siento súper feliz y emocionada», señaló tras su actuación Melody, que no dudó en pedir todo el apoyo posible de cara a la gran final del próximo sábado, 17 de mayo: «Que llamen a todos sus amigos de Europa y me voten mucho».

Melody defiende su actuación en Eurovisión 2025

Desde que se proclamara vencedora del Benidorm Fest, Melody no ha estado nunca entre los favoritos para alzarse con el micrófono de cristal. No obstante, en las últimas semanas, la española ha ido escalando puestos entre las apuestas.

Su actuación en la primera semifinal de anoche dejó buen sabor de boca entre los espectadores, tal y como se trasladó después en las apuestas, donde ahora Melody ocupa el puesto número 14, acercándose así a un top 10 impensable hace unos días.

En un encuentro con los medios de comunicación, la artista defendió la complejidad de su actuación. «¿Tu sabes el temple que hay que tener para hacer una actuación así? La bata de cola, el pelo, el tacón, el bailarín y el sombrero... es que son 1.000 cosas y que haya salido así...», señaló en una entrevista para RAC1.

Además, Melody ha querido responder a los que insisten en vaticinar un mal resultado para la española. «Es que ya llega un momento que quien no nos quiera votar que no nos vote», ha señalado la artista, que en distintas entrevistas en las últimas semanas ha defendido no estar preocupada por su puesto en la final. «Quiero un buen puesto, pero no va de mi mano», señaló en La Ser.

La artista española defendió en su entrevista para RAC1 sentirse «súper orgullosa» porque, aseguró, es «una actuación que vocalmente, jolín...». Además, Melody comentó que el sonido durante su actuación en la primera semifinal estaba muy bajo: «Yo estoy muy pelada ahí de coros. Voy llevando el peso de la canción todo el rato y bailando».

Las declaraciones de Melody para RAC1 han recibido el aplauso por parte de muchos usuarios de X. «Enhorabuena, lo bordaste anoche», «Me encanta como ya le resbalan los votos, ella lo da todo y está orgullosa del resultado» y «Se puede decir más alto pero no más claro» son algunos de los comentarios que han podido leerse en redes sociales.