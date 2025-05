Esta es la letra y vídeo de 'Lighter', canción de Noruega para Eurovisión y qué significa

Eurovisión 2025 arrancaba oficialmente el pasado 13 de mayo con la primera semifinal, de la que salían varios de los participantes para la gran final, que tiene lugar este sábado, 17 de mayo en Basilea, Suiza.

Esta es la 69ª edición del festival de la canción en la que todos los países participantes defenderán la canción pertinente para intentar llevar su cadidatura a lo más alto y conseguir el ansiado micrófono de cristal.

Uno de los países que participa desde hace décadas es Noruega. Este territorio tiene este año una nueva oportunidad de salir vencedor en el concurso, ya que el pasado año quedaron en última posición con solo 16 puntos.

Este 2025, la propuesta noruega llega más fresca y juvenil, siendo representados por el joven Kyle Alessandro con la canción 'Lighter'. El artista de 18 años fue el ganador del Melodi Grand Prix, el concurso por el cual se elige al representante de Noruega en Eurovisión, similar a nuestro Benidorm Fest.

Para conocer un poco mejor la propuesta de Noruega para eurovisión este año, a continuación te dejamos el vídeo oficial de 'Lighter' y su letra, tanto la original en inglés como traducida al español.

Videoclip oficial de 'Lighter', canción de Noruega para Eurovisión 2025

Letra de 'Lighter'

Golden girl dressed in ice

A heart as dark as night

You got me to dim my light

No more, (no more)

I really think I bought your lies

Did anything to keep you mine

You kept me hooked on your line

No more, (no more)

Somewhere along the way I lost my mind

I had to walk a hundred thousand miles

I'm not afraid to set it all on fire

I won't fall again, I'll be my own lighter

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nothing can burn me now

(Eh-Eh-Eh-Eh)

I'll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don't need saving

(No way, no way)

'Cause I'm my own, I'm my own lighter

I'm tired of a million tries

To fight, the signs

And when everybody tried to tell me

I should've known that it was time to break free

Your reigns that kept me at your mercy

I'll burn them to the ground

No more, no more

Ignite the fire

Somewhere along the way I lost my mind

I had to walk a hundred thousand miles

I'm not afraid to set it all on fire

I won't fall again, I'll be my own lighter

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nothing can burn me now

(Eh-Eh-Eh-Eh)

I'll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don't need saving

(No way, no way)

'Cause I'm my own, I'm my own lighter

Silence fills the room

And I've taken off my jewels

I wish none of this was true

But there's a fire growing too

Yeah!

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nothing can burn me now

(Eh-Eh-Eh-Eh)

I'll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don't need saving

(No way, no way)

'Cause I'm my own, I'm my own lighter

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nothing can burn me down

(Eh-Eh-Eh-Eh)

I'm my own, I'm my own lighter

Letra de 'Lighter' (en español)

Chica dorada vestida de hielo

Un corazón tan oscuro como la noche

Hiciste que apagara mi luz

No más, (no más)

De verdad creo que me creí tus mentiras

Hice cualquier cosa para que fueras mía

Me mantuviste enganchado a tu juego

No más, (no más)

En algún momento del camino perdí la razón

Tuve que caminar cien mil millas

No tengo miedo de prenderle fuego a todo

No voy a caer de nuevo, seré mi propio encendedor

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nada puede quemarme ahora

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Seré mi propio encendedor

Siento una chispa dentro de mí

No necesito que me salven

(De ninguna manera, de ninguna manera)

Porque soy mi propio, soy mi propio encendedor

Estoy cansado de un millón de intentos

De luchar contra las señales

Y cuando todos intentaron decirme

Debí saber que era hora de liberarme

Tus riendas que me tenían a tu merced

Las quemaré hasta el suelo

No más, no más

Enciendo el fuego

En algún momento del camino perdí la razón

Tuve que caminar cien mil millas

No tengo miedo de prenderle fuego a todo

No voy a caer de nuevo, seré mi propio encendedor

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nada puede quemarme ahora

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Seré mi propio encendedor

Siento una chispa dentro de mí

No necesito que me salven

(De ninguna manera, de ninguna manera)

Porque soy mi propio, soy mi propio encendedor

El silencio llena la habitación

Y me he quitado las joyas

Ojalá nada de esto fuera verdad

Pero también hay un fuego creciendo

¡Sí!

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nada puede quemarme ahora

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Seré mi propio encendedor

Siento una chispa dentro de mí

No necesito que me salven

(De ninguna manera, de ninguna manera)

Porque soy mi propio, soy mi propio encendedor

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Nada puede quemarme

(Eh-Eh-Eh-Eh)

Soy mi propio, soy mi propio encendedor

¿Qué significa 'Lighter'?

'Lighter' es una palabraque se traduciría literlamente al español como 'mechero' pero, en esta ocasión, se podría también tomar como 'encendedor', ya que simboliza que alguien enciende su propia luz por sí mismo. En concreto, Kyle Alessandro se estaría refiriendo a su madre, ya que la canción se inspira en cómo esta ha conseguido superar un cáncer. Así, el cantante de Noruega pretende transmitir un mensaje de esperanza y luz aunque la vida nos lo ponga muy difícil.