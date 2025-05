Esta es la letra y el vídeo de 'Espresso Macchiato', la canción de Estonia para Eurovisión 2025 y qué significa

Eurovisión, el festival músicotelevisivo más seguido del mundo, se ha convertido en los últimos años en un espacio en el que además del talento también ve sobre el escenario canciones más transgresoras, con un toque folklórico o incluso algo cómicas (muchos recordarán a Chikilicuatre), que por cierto suelen triunfar bastante, al menos en el televoto. La propuesta de Estonia de este año pasará a ser una de las recordadas por su divertida propuesta.

Su candidato es Tommy Cash, un artista que salió elegido tras arrasar en el Eesti Laul, el concurso de preselección nacional. Su éxito llegó de la mano de 'Espresso Macchiato', una divertida canción con la que se Estonia pudo superar la primera semifinal del martes y se ha podido colocar en la final de este sábado de Basilea.

Tommy Cash, que en realidad se llama Tomas Tammemets, es un raperoy artista conceptual de 33 años muy conocido en el país y que destaca, entre otros aspectos por sus atrevidos efectos visuales y sonoros que suele poner también sobre el escenario una pizca de humor, a menudo retorcido. Además, en sus temas suele tocar temas de actualidad.

En este caso, la diversión está asegurada, al menos a la vista del espectáculo que ponen sobre el escenario. Seguramente quienes vieron la final ya se percataron de su particular estilo, por ejemplo, cuando en medio de la actuación aparece una supuesta espontánea del público, por su divertido baile y la presencia de dos vigilantes de seguridad que lo vigilan y, en general, por su teatrizada puesta en escena en la que hasta el mínimo detalle tiene algo que decir.

Letra de 'Espresso Macchiato'

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella I'm Tomaso

Addicted to tobacco

Me like my coffee very importante

No time to talk mi scusi

My days are very busy

And i just own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso no stresso

No need to be depresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Me like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very

Grandioso

Me money numeroso

I work around the clocko

That's why I'm sweating like a mafioso

Life is like spaghetti

It's hard until you make it

No stresso no stresso

It's gonna be espresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la…

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto

Letra de 'Espresso Machiato' (en español)

Mi amor

Mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor

Por favor

Un espresso macchiato caliente

Mi amor

Mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor

Por favor

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Hola bella soy Tomaso

Adicto al tabaco

Me gusta mi café, muy importante

No hay tiempo para hablar, perdona

Mis días son ocupados

Y tengo este pequeño restaurante

Tal vez la vida te dé limones

Cuando bailes con los demonios

No estrés, no estrés

No hace falta estar deprimido

Mi amor

Mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor

Por favor

Espresso macchiato corneo

Mi amor

Mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor

Por favor

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Me gusta viajar en privado

Con 24 quilates

Y mi casa

Grandiosa

Mi dinero numeroso

Trabajo sin descanso

Y por eso sudo como un mafioso

La vida es como un espagueti

Es duro hasta que lo haces

No estrés, no estrés

Va a ser espresso

Mi amor

Mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor

Por favor

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la…

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto

Significado de 'Espresso Machiato'

Desde el momento en que se supo que 'Espresso Machiato' era la elegida el tema ha sido objeto de debate, puesto que la canción alude directamente a Italia y algunos no tienen claro si es una sátira del país. El hecho de que Tommy la interprete además en italiano, como si pareciera un personaje cómico, ha irritado todavía más al país.

Y es que la letra habla, obvio es, de un café cortado típico de Italia, pero también menciona a los spaguetti y acaba dejando un mensaje que muchos vinculan con la mafia y el crimen organizado, como el que históricamente ha habido en el país, y el mundo ostentoso en el que viven, o así se cree, sus integrantes. Por todo ello, si en general la propuesta de Tommy Cash ha sorprendido, o divertido, la canción es tema aparte en Italia.