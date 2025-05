Esta es la letra y vídeo de 'C'est la vie', canción de Países Bajos para Eurovisión y qué significa

La final del festival de la canción más importante del mundo llega este 17 de mayo a Basilea, Suiza, con su edición número 69. Un año más, decenas de artistas de diferentes países presentan sus propuestas musicales para conquistar al público eurovisivo y llevarse el micrófono de cristal.

En este artículo nos centramos en la candidatura de Países Bajos, que este año vuelve a tener la oportunidad de llevarse puntos en Eurovisión después de que el pasado año su representante, Joost Klein, fuese descalificado por un incidente ocurrido antes de la final del certamen.

Claude, nacido en el Congo pero criado en Países Bajos, es el nombre del representante de Países Bajos este año. El joven tiene una trayectoria musical considerable, ya que en 2019 ya consiguió llamar la atención al participar en 'La Voz Kids' de su país. Además, en 2022 lanzó su single 'Ladada 'Mon Dernier Mot', con la que llegó al número uno del Nederlandse Top 40.

El tema con el que defenderá a Países Bajos se llama 'C'est la vie' y, según afirmó en una entrevista del canal neerlandés NPO1, tiene un significado muy especial para él, pues está inspirada en lo que su madre le ha enseñado en la vida.

A continuación puedes encontrar el vídeo oficial y la letra original y traducida al español de 'C'est la vie' de Claude, la propuesta de Países Bajos para Eurovisión 2025.

Videoclpi de 'C'est La Vie', canción de Países Bajos para Eurovisión

Letra de 'C'est La Vie' de Claude

C'est la vie

She sang to me

Je me rappelle

J'était petit

Oh I was just a little boy but I remember

La melodie, la melodie

C'est comme ci, c'est comme ça

C'est en haute et en bas

It goes up, it goes down

And around and around

Que sera, oui sera

Me voici, me voilà

Chantez un, deux, trois

C'est la lalalalala vie

C'est lalalalala vie

Oui c'est lalalalala, lalalala, lalalala vie

C'est la vie

Et quelle miracle

Sometimes in love, sometimes miserable

And I still hear my mama's voice inside of me

La melodie, la melodie

C'est comme ci, c'est comme ça

C'est en haute et en bas

It goes up, it goes down

And around and around

Que sera, oui sera

Me voici, me voilà

Chantez un, deux, trois

C'est la lalalalala vie

C'est lalalalala vie

Oui c'est lalalalala, lalalala, lalalala vie

Oui c'est lalalalala vie

Oui c'est lalalalala vie

C'est lalalalala, lalalala, lalalala vie

Oh c'est la vie

La vie en rose

La vie en noir

Oh, this rollercoaster

And I will sing, until it's over

It goes lalalalala

C'est comme ci, c'est comme ça

C'est en haute et en bas

It goes up, it goes down

And around and around

Que sera, oui sera

Écoutes-moi, oh maman

Chantez un, deux, trois

C'est la vie

Letra de 'C'est La Vie' de Claude, en español

C'est la vie

Ella me cantó

Lo recuerdo

Yo era pequeño

Oh, solo era un niño, pero lo recuerdo

La melodía, la melodía

Así es, así es

A veces arriba, a veces abajo

Sube, baja

Y da vueltas y vueltas

Lo que será, será

Aquí estoy, aquí voy

Canten uno, dos, tres

Es la lalalalala vida

Es lalalalala vida

Sí, es lalalalala, lalalala, lalalala vida

Así es la vida

Y qué milagro

A veces en el amor, a veces miserable

Y aún escucho la voz de mi mamá dentro de mí

La melodía, la melodía

Así es, así es

A veces arriba, a veces abajo

Sube, baja

Y da vueltas y vueltas

Lo que será, será

Aquí estoy, aquí voy

Canten uno, dos, tres

Es la lalalalala vida

Es lalalalala vida

Sí, es lalalalala, lalalala, lalalala vida

Sí, es lalalalala vida

Sí, es lalalalala vida

Es lalalalala, lalalala, lalalala vida

Oh, así es la vida

La vida en rosa

La vida en negro

Oh, esta montaña rusa

Y cantaré hasta que termine

Va lalalalala

Así es, así es

A veces arriba, a veces abajo

Sube, baja

Y da vueltas y vueltas

Lo que será, será

Escúchame, oh mamá

Canten uno, dos, tres

Así es la vida

¿Qué significa 'C'est la vie', canción de Países Bajos para Eurovisión?

El tema que interpreta Claude trata sobre aceptar la vida como nos viene, con sus subidas y bajadas, resaltando lo importante que es continuar adelante, aunque las cosas se pongan difíciles. 'C'est la vie' significa 'así es la vida', en español, y pretende transmitir que hay que superar las adversidades y celebrar que podemos seguir con la vida. Según él cantante contó, se basa en un importante mensaje que su madre le enseñó: «A veces suceden cosas que están fuera de tu control» y, aún así, debemos seguir hacia adelante.