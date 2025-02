Esta es la letra y vídeo de 'Caliente', la canción de Jorge González para el Benidorm Fest

El madrileño Jorge González ya fue candidato a representar a España en Eurovisión en 2014 y ahora, diez años después, tratará de mejorar su suerte y llegar a su sueño gracias al Benidorm Fest.

Allí presentará su canción 'Caliente', un súper bailable hit latino en el que González da buena cuenta de su talento vocal y de sus dotes para el baile.

Su coreógrafo, el experimentado Toni Espinosa, define el baile y la puesta en escena del tema de Jorge como «algo único» que seguro sorprenderá a todos los fans del festival.

Vídeoclip de 'Caliente', la canción de Jorge González para el Benidorm Fest

La letra es obra del propio Jorge González con la ayuda de su equipo con el que compuso la canción desde cero y así la define: «La canción aborda de manera indirecta las connotaciones positivas de lo 'caliente' y se enfoca en la idea de empoderamiento», dijo, en RTVE.

Así es la letra de 'Caliente', la canción de Jorge González para el Benidorm Fest

Voy dando mi corazón

Aquí te vengo a mi manera

¡Ay! Madre mía, qué calor

Yummy yummy, que está buena

Señorita, así se baila

Que la noche no se apaga

Europea, americana

Los tambores se desatan

Y vuela, vuela sin bajar

Todo el mundo a vivir el presente

Que llega el ritmo a la ciudad

Yo te traigo el fuego caliente

Sube, honey

Move your body

Que se pare

Porque la noche está caliente

¡Dale!

Caliente

Sube, sube

Caliente

Caliente

Sube, sube

Caliente

Say you wanna touch it

If you wanna call it

Alguien como tú, zum zum, que me sabe

A pedacitos de mar

Dame un besito de más

Señorita, así se baila

Que la noche no se apaga

Europea, americana

Los tambores se desatan

Y vuela, vuela sin bajar

Todo el mundo a vivir el presente

Que llega el ritmo a la ciudad

Yo te traigo el fuego caliente

Sube, honey

Move your body

Que se pare

Porque la noche está caliente

¡Dale!

Caliente

Sube, sube

Caliente

Caliente

Sube, sube

Caliente

Sube, honey (honey)

Move your body

Que se pare

(Caliente)

Sube honey

Move your body

Que se pare (sube, sube)

(Caliente)

Yo te traigo el fuego

Y vuela, vuela sin bajar

Todo el mundo a vivir el presente

Que llega el ritmo a la ciudad

Yo te traigo el fuego caliente

¡Dale!

Caliente

Sube (sube), sube

Caliente

Yo te traigo el calor de mi gente

Yo te traigo este fuego caliente

Que el amor aquí es muy diferente

Sube, sube

Caliente

¿Tú sabes cómo se ha pueѕto?

Cаliente

Un tema que, pase lo que pase en el Benidorm Fest, promete ser uno de los grandes exitazos del verano.