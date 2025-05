Esta es la letra y vídeo de 'Bara Bada Bastu', canción de Suecia para Eurovisión y qué significa

Eurovisión 2025 está a punto de conocer a su ganador. La ciudad suiza de Basilea ha acogido esta semana la 69ª edición de uno de los concursos populares más mediáticos del año y tanto las dos semifinales de medianos de semana como la esperadísima final de este sábado 17 de mayo pasarán a la historia del certamen. Toda Europa mira, pues, el escenario del estadio St. Jakobshalle.

Entre las 39 propuestas, como ocurre cada año, Suecia espera triunfar. El país nórdico tiene una larga trayectoria eurovisiva y este año llega al evento mundialmente seguido con 'Bara Bada Bastu', una propuesta que promete estar en lo más alto de la clasificación y que hace soñar a los suecos con un triunfo que hace años que se le resiste.

Los elegidos para la ocasión son KAJ, un grupo finlandés que lleva por nombre las iniciales de tres sus integrantes, Kevin Holmström, Axel Åhman y Jakob Norrgård. La banda, que tiene una gray trayectoria sobre los escenarios y ha publicado ya siete álbumes, dio la sorpresa y ganó, gracias al televoto, Melodifestivalen, el certamen en el que se elige a la candidatura sueca para Eurovisión.

Su propuesta es arriesgada y muy celebrada entre los eurofans del país. Y es que, a pesar de que los autores son finlandeses cantan en sueco, como hacía años que no ocurría entre la candidatura sueca. Aunque las encuestas les son muy favorables, lo cierto es que hasta el final de la gala no se sabrá su puesto pero lo que está seguro es que en Suecia, en general, la satisfacción será máxima.

Y es que 'Bara Bada Bastu' es un tema pegadizo para sacar pecho y orgullo sueco. Sin grandes trajes, artistas exuberantes, ni decorados con llamaradas ni pantallas, KAJ quiere homenajear a la sauna nórdica como punto de reunión social del país y lo hace haciendo guiños al frío nórdico, con camisas de franela y gorros de invierno, la música popular, con acordeones y, como no, la recreación de una sauna.

Letra de 'Bara Bada Bastu'

Nåjaa

Klockon slår, nu ere dags

All bekymber försvinder strax

Bästa båoti för kropp och själ

Fyra väggar i träpanel

Oh eh-oh eh-oh

Vedin vår värmer lika bra

Oh eh-oh eh-oh

Som tango me Arja Saijonmaa

Yksi kaksi kolme

Sauna

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Sauna

Sauna

Ja just ja

Häll på vattn och meir ångo nu

Tick tick tack, hur läng orkar du

90 grader vi e nästan där

Perkele, e va på värman jär

Oh eh-oh eh-oh

Sveittin lackar, ja ja

Oh eh-oh eh-oh

Yksi kaksi kolme

Sauna

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Sauna

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

(Ei saa peittää)

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Sauna

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada baѕtu

Saunа

Letra de 'Bara Bada Bastu' (en español)

Bueno

El reloj marca, ya es hora

Pronto todas las penas desaparecen

La mejor cura para el cuerpo y el alma

Son cuatro paredes paneladas de madera

(Oh, eh-oh, eh-oh) las leñas calientan tan bien

(Oh, eh-oh, eh-oh) como un tango con Arja Saijonmaa

Uno, dos, tres, sauna

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

Sauna

Sauna (sí, efectivamente)

Echa agua para que se empañe aún más

Tic, tac, tic, ¿por cuánto tiempo puedes soportarlo?

Noventa grados, ya casi estamos

Joder, cuánto calor hace aquí

(Oh, eh-oh, eh-oh) el sudor ya gotea, sí ,sí

(Oh, eh-oh, eh-oh) Uno, dos, tres, sauna

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

Sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna (No cubrir)

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Nos vamos a la sauna, sauna, nos empañamos y dejamos el estrés atrás

Los hermanos de sauna somos los que resplandecemos, cien grados, no es nada

Solo tomamos una sauna, sauna, echamos tanta agua que el sudor da vueltas

Oh, tomar una sauna, sí

Sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Solo tomar una sauna, solo tomar una sauna

Solo tomar una, solo tomar una, solo tomar una sauna

Sauna

Videoclip oficial de 'Bara Bada Bastu', canción de Suecia en Eurovisión 2025

Qué significa la letra de 'Bara Bada Bastu'

El propio título ya es más que claro: 'Bara Bada Bastu' viene a significar 'nos vamos a la sauna' y, por lo tanto, la canción habla, en tono humorístico, de la importancia que tienen las saunas para las culturas nórdicas. Así, KAJ entona, entre otros aspectos, que esto espacios son zonas en las que «todas las preocupaciones desaparecen» y que son «el mejor refugio para el cuerpo y el alma».

La divertida letra, pues, hace alusión a cómo el vapor va subiendo «y deja que se marche el estrés» y rememora cómo la temperatura llega a subir a los 100 grados y lanza la pregunta de cuánto tiempo puede aguantar uno allí. Sin duda, independientemente de cómo quede KAJ lo que está claro es que han ideado un nuevo himno popular nacional para los suecos.