Esta es la letra y vídeo de 'Bara Bada Bastu', canción de Suecia para Eurovisión y qué significa

Eurovisión 2025 ya está en marcha. La ciudad suiza de Basilea acoge esta semana la 69ª edición de uno de los concursos populares más mediáticos del año y tanto las dos semifinales como la propia final de este sábado 17 de mayo serán una de las protagonistas de la semana. Toda Europa mira, pues, el escenario del estadio St. Jakobshalle.

Entre las 39 propuestas, como ocurre cada año, Suecia espera triunfar. El país nórdico es muy eurovisivo y este año llega al evento mundialmente seguido con una propuesta de KAJ, un grupo finlandés que lleva por nombre las iniciales de sus integrantes y que dio la sorpresa y que gracias al televoto ganó Melodifestivalen, el certamen en el que se elige a la candidatura sueca para Eurovisión.

Los autores, que cantan en sueco, tienen ya siete álbumes a sus espaldas en los que destaca su tecno humorístico. En esta ocasión, intentarán triunfar con 'Bara Bada Bastu', un tema pegadizo que va acompañado de un baile que la banda ya ha estado explicando previamente a sus seguidores.

Letra de 'Bara Bada Bastu'

Nåjaa

Klockon slår, nu ere dags

All bekymber försvinder strax

Bästa båoti för kropp och själ

Fyra väggar i träpanel

Oh eh-oh eh-oh

Vedin vår värmer lika bra

Oh eh-oh eh-oh

Som tango me Arja Saijonmaa

Yksi kaksi kolme

Sauna

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Sauna

Sauna

Ja just ja

Häll på vattn och meir ångo nu

Tick tick tack, hur läng orkar du

90 grader vi e nästan där

Perkele, e va på värman jär

Oh eh-oh eh-oh

Sveittin lackar, ja ja

Oh eh-oh eh-oh

Yksi kaksi kolme

Sauna

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Sauna

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

(Ei saa peittää)

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Vi ska bada bastu bastu

Ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder e je vi som glöder

100 grader nåjaa

Bara bada bastu bastu

Heittää på så sveittin bara yr

Oh oh, oh oh, oh oh

Bada bastu jåå

Sauna

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada baѕtu

Saunа

Qué significa la letra de 'Bara Bada Bastu'

El propio título ya es más que claro: 'Bara Bada Bastu' viene a significar 'nos vamos a la sauna' y, por lo tanto, la canción habla, en tono humorístico, de la importancia que tienen las saunas para las culturas nórdicas. Así, KAJ entona, entre otros aspectos, que esto espacios son zonas en las que «todas las preocupaciones desaparecen» y que son «el mejor refugio para el cuerpo y el alma».

La divertida letra, pues, hace alusión a cómo el vapor va subiendo «y deja que se marche el estrés» y rememora cómo la temperatura llega a subir a los 100 grados y lanza la pregunta de cuánto tiempo puede aguantar uno allí. Sin duda, independientemente de cómo quede KAJ lo que está claro es que han ideado un nuevo himno popular nacional para los suecos.