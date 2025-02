¿Por qué el ganador de Benidorm Fest va directamente a la final de Eurovisión y no participa en las semifinales?

En la batalla musical que se libra en Eurovisión, cada país busca su propio camino hacia la gloria. Sin embargo, el camino no es el mismo para todos. En ese sentido, el Benidorm Fest, otorga al ganador un pase directo a la final de Eurovisión en lugar de tener que enfrentarse a otros contendientes en la semifinal. Pero, ¿por qué ocurre esto?

¿Por qué España pasa directamente a la final de Eurovisión?

Detrás de Eurovisión se encuentra la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la entidad responsable de organizar el concurso desde su primera edición en 1956. Siendo España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido los principales contribuyentes financieros a esta organización internacional. Aquí yace la raíz de la decisión de otorgar un privilegio excepcional a estos países, los conocidos como 'Big Five'. Esta iniciativa, implementada en 1996, asegura que estos países no participen en las semifinales y accedan directamente a la final y garantizar así la viabilidad financiera del evento.

El origen del Big Five

El origen de esta norma se remonta a 1995, cuando Alemania no alcanzó la puntuación necesaria para clasificarse a la gran final de Eurovisión. Este tropiezo tuvo consecuencias económicas significativas, ya que al no participar, el país germano no ingresó dinero en la UER. Para evitar que este escenario se repitiera y comprometiera la estabilidad financiera de la organización, la UER ideó el Big Five, asegurando así un flujo constante de financiamiento anual.

Noticia Relacionada ¿Cuánto dinero cuesta el Benidorm Fest a RTVE? David Sánchez de Castro El coste para las arcas del ente público quedará reflejado en las cuentas oficiales del organismo

Este privilegio no solo resguarda la estabilidad financiera de la UER, sino que también ha sido esencial para la participación histórica de España en Eurovisión. Si España no contara con este acceso directo a la final, dados los resultados históricos, se habría enfrentado a muchos más desafíos para avanzar a la final.

No obstante, la vinculación de Benidorm Fest con esta estrategia económica no es meramente casual. Al ofrecer al ganador un pase directo a la final de Eurovisión, el festival español se convierte en un trampolín para el éxito internacional, alineándose con la visión de la UER y fortaleciendo el vínculo económico que España mantiene con la organización.

Como conclusión, la decisión de enviar directamente al ganador del Benidorm Fest a la final de Eurovisión no es solo un reconocimiento al talento musical, sino también una respuesta a la realidad económica que impulsa la competición europea. Este enfoque asegura que la vibrante escena musical española siga siendo parte integral de Eurovisión, combinando la pasión por la música con la necesidad pragmática de garantizar la viabilidad financiera del evento musical más grande de Europa.