Final Eurovisión 2025, en directo: actuación de España y Melody con 'Esa Diva', votaciones, ganador y resultado hoy

Sigue en directo la final de Eurovisión 2025, con la actuación de Melody como representante de España del festival con 'Esa Diva', las votaciones, el ganador, el resultado, el reparto de puntos y la última hora de lo que suceda en el St. Jakobshalle de Basilea hoy.

Todo está listo para que en menos de una hora comiencen a desfilar los 26 concursantes por el St. Jakobshalle de Basilea. Está previsto que la gran final de Eurovisión 2025 comience este sábado 17 de mayo a las 21.00 horas , aunque los participantes no comenzarán a cantar hasta unos minutos más tarde.

La elección de Israel , representada por la cantante Yuval Raphael , como finalista no ha hecho más que tensar los ánimos en Basilea, como ya sucediera en la edición de Eurovisión del pasado año en Malmö. También para la delegación española, que se enfrenta a una seria multa por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

A pesar de esto, la sevillana mantiene los pies en la tierra antes de su gran momento y no se muestra preocupada por las votaciones. «Pase lo que pase con los puntos, mañana voy a seguir siendo la misma» , ha dicho ante las cámaras de TVE poco antes de emprender su camino hacia el estadio suizo donde actuará a partir de las 21.30 horas.

El jurado profesional de cada país ─que votó este pasado viernes en el llamado Jury Show─ representa el 49% de la puntuación total, mientras que el otro 50% corresponderá al voto del público, que podrá emitir sus votos a partir de mañana a las 21:00 horas, cuando den comienzo las actuaciones. El otro 1% adicional proviene del llamado «Resto del Mundo», que incluye los votos de los países no participantes.

Aunque ya no la veremos en el escenario de Basilea, no se ha querido perder la cita eurovisiva de Melody y su 'Esa Diva': ¡será la encargada de dar los 12 puntos del jurado de España durante las votaciones de la final de Eurovisión 2025!