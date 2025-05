¿Qué hay que hacer para que España gane Eurovision (de una maldita vez)?

David Civera, con 'Dile que la quiero', obtuvo un buen resultado en la primera gala de Eurovisión del siglo XXI. Desde aquel sexto puesto en 2001, España fue cuesta abajo y durante veinte años, no sólo no volvió a repetir posición sino que quedó entre los diez últimos una docena de veces.

Entonces llegó Chanel y nos hizo creer que no era imposible volver a vivir la emoción que nos contagiaron Massiel y Salomé, las dos únicas representantes españolas que salieron victoriosas, curiosamente de forma consecutiva.

Pero pasado el 'chanelazo' hemos vuelto a las andadas, y cada vez yendo a peor: Blanca Paloma en el puesto 17 en 2023, Nebulossa en el 22 en 2024, y Melody en el 27 este año. ¿Qué estamos haciendo mal? No ha tenido nada que ver con perder músculo financiero ni promocional para impulsar 'Esa diva' en Europa antes de la final, y todo apunta a que se trata de una elección errónea, a una propuesta que en Eurovisión, no se ha entendido. Cuatro expertos en el concurso tratan de dilucidarlo, centrándose en el análisis de la eficacia de Benidorm Fest a la hora de elegir buenos representantes.

JAVIER ADRADOS, coautor del libro 'Yo tampoco gané Eurovisión' junto a Patricia Godes

¿Cómo valora el Benidorm Fest como plataforma de lanzamiento para Eurovisión? ¿Le parece que es un buen sistema para tener opciones, tal como está planteado?

Benidorm Fest tuvo un éxito increíble en su primera edición. Imagino que fue porque todo nos parecía muy fresco y nadie de los que se presentaron se podrían imaginar el éxito y repercusión que tuvo. Recuerdo que también hubo mucha polémica por la victoria de Chanel. Muchos medios,fans, e incluso políticos, se llevaron las manos a la cabeza, y honestamente viendo el Festival,estaba claro que la propuesta de Chanel podría arrasar, que de hecho arrasó. Quiero decir con esto, en ese momento a todos nos encantó que TVE recuperara este certamen para así también,modernizar el Festival de Eurovisión.

Noticia Relacionada 'La canción', el Eurovisión que ganó España cuando todo salió mal Nacho Serrano Salvando algún gazapo cronológico, la miniserie de Movistar+ sobre la victoria de Massiel en 1968 ofrece tres capítulos entretenidos y de buena factura

¿Qué cree que tendría que cambiar en la mecánica de BF para ser más eficaz en la elección del representante de España en Eurovision? ¿O es un formato caduco y es mejor hacer algo nuevo?

Haya lo que haya, siempre va a tener admiradores y detractores. Creo que lo que tiene que cambiar es la mentalidad a la hora de elegir buenas canciones y buenos candidatos, pero este cambio ha de ser continúo porque la sociedad evoluciona continuamente.

¿Lo de Chanel fue un espejismo? Es verdad que llevamos veinte años eurovisivos malísimos, pero ¿qué cree que se ha hecho mal en BF para que las tres ediciones posteriores a Chanel hayamos fracasado tan estrepitosamente?

No suelo apuntar a nadie ni nada específicamente en la vida. Las cosas a veces salen y otras no. Benidorm Fest fue muy bien acogido por la industria musical y ahora de repente es despreciado. Todos nos buscamos la vida como podemos y me imagino que muchos músicos y artistas también, pero lo que no estoy de acuerdo, es en la actitud de ahora me vales, ahora no, y desde uno mismo decir continuamente que se ha convertido en una mafia, honestamente pienso que hay artistas que han pasado por Benidorm Fest, que no pegan absolutamente conel espíritu del Festival y mucho menos con Eurovisión. Me refiero a la ética musical. Eurovisión es un certamen al que hay que tener mucho respeto, y gran parte de los artistas que han pasado por Benidorm Fest les importa un pito Eurovisión, simplemente lo ven como una acción promocional. Así les ha ido.

¿Cree que los temas políticos han afectado en esta edición, y en particular a España?

Hay un revuelto considerable con este tema estos días, yo creo que no, lo que no entiendo es por qué se politiza todo. Si toda esta gente se hubiese adentrado en las casas de las apuestas de este año, comprobaría que Israel siempre estuvo en los favoritos. Yo defiendo la cultura por encima de ideologías y momentos, y en esta edición la canción de Israel es muy buena. Referente a España, también se hubiera visto que nunca subió del Top 15 en las apuestas. Melody ha realizado un gran trabajo, y TVE todavía más, pero honestamente desde el principio una cantante que va de folclórica del Siglo XXSIII no ha gustado en Europa. Repito que me entristece muy mucho que la gente politice estas cosas.

LAURA ORTIZ, directora del canal de Youtube especializado El Euroté

¿Cómo valora el Benidorm Fest como plataforma de lanzamiento para Eurovisión? ¿Le parece que es un buen sistema para tener opciones, tal como está planteado?

A muchos nos ilusionó el nacimiento del Benidorm Fest como la plataforma para elegir al representante español en Eurovisión. Creo, sinceramente, que nunca habrá una edición como la primera. Sin embargo, con el paso del tiempo, el concepto del Benidorm Fest se ha ido diluyendo, y lo cierto es que hoy en día no tengo claro qué pretende ser. Ni siquiera en RTVE parece haber una definición clara. En sus inicios se presentó como un festival de la música española; después, como una mera preselección, perdiendo parte de ese carácter de festival. Y así ha continuado, con una identidad ambigua que se refleja también en su propio comité de selección: mientras algunos defienden que debe ser un escaparate para la música nacional, otros lo entienden como una preselección puramente eurovisiva (con todos los clichés que eso conlleva). Actualmente, y esto es quizá lo más preocupante, el nivel de las canciones ha descendido notablemente. El Benidorm Fest se ha convertido en una versión ampliada de lo que fue Objetivo Eurovisión, pero con más presupuesto y mejor localización. Creo que es necesario replantear el formato y también revisar quiénes lo gestionan. Sería fundamental constituir un comité formado por verdaderos expertos en música y en la industria, que trabajen con criterios objetivos, apuesten por la excelencia artística y seleccionen canciones competitivas, con auténtico potencial eurovisivo. Si queremos tener opciones reales en Eurovisión, el sistema debe ser sólido, claro y coherente con ese objetivo. Más que nada porque partimos de la base de que el Benidorm Fest es la preselección. Y el objetivo último de una preselección tendría que ser elegir la canción con la que puedes ganar Eurovisión.

¿Qué cree que tendría que cambiar en la mecánica de BF para ser más eficaz en la elección del representante de España en Eurovision? ¿O es un formato caduco y es mejor hacer algo nuevo?

No creo que el problema principal del Benidorm Fest esté en su mecánica. Antes de hablar de cambios en el formato, hay que centrarse en lo más básico: la selección de buenas canciones. Ese es, a día de hoy, el gran fallo estructural del certamen. El verdadero problema está en el comité que elige las propuestas y en la manera en que se ha querido vender el concurso. Desde hace años se insiste en que el Benidorm Fest es «el motor de la música española», pero esa afirmación no se corresponde con la realidad. Todavía no lo es, y no pasa nada por reconocerlo. Para llegar a serlo, necesita tiempo, trabajo serio y consolidación. No pienso que haya que crear algo nuevo; el Benidorm Fest tiene potencial, pero se debe pensar en él a largo plazo, no como un formato que hay que corregir a toda prisa edición tras edición. Esto es una carrera de fondo, y tiene solución. Esa solución pasa, en primer lugar, por una renovación en el equipo que selecciona las canciones. Es imprescindible contar con profesionales que realmente sepan de música, de industria y de tendencias, y que puedan dar con propuestas de calidad. Además, considero fundamental incorporar dos figuras clave: un director musical y un director artístico. Este último debería tener total libertad creativa, como ocurre en otras preselecciones europeas consolidadas. También considero necesario revisar las bases del concurso. Actualmente, el artista que se presenta al Benidorm Fest queda prácticamente hipotecado durante varios meses. Muchos se ven obligados a paralizar su carrera musical por compromisos derivados del formato y, sobre todo, por exigencias impuestas por RTVE. Esto puede desincentivar la participación de artistas consolidados o con proyección. No hay que olvidar que esto también es un programa de televisión y que para atraer a la audiencia también se necesitan grandes nombres. Un sistema que aspire a ser profesional y competitivo debe ser también respetuoso con los tiempos y las trayectorias de los artistas. Pero para avanzar en esa dirección, lo primero que debe hacer RTVE es dejar los egos a un lado, sentarse y definir, de una vez por todas, qué es el Benidorm Fest. ¿Es un festival de la música española en el que Eurovisión es un añadido? ¿O es una preselección centrada exclusivamente en elegir la mejor canción posible? Porque ahora mismo conviven ambas ideas, y eso genera confusión. En realidad, creo que hoy por hoy no se pueden desligar: el Benidorm Fest necesita a Eurovisión para seguir vivo, y es a través de Eurovisión como puede consolidarse y crecer.

«Con Nebulossa se perdió la ambición» Laura Ortiz

¿Lo de Chanel fue un espejismo? Es verdad que llevamos veinte años eurovisivos malísimos, pero, ¿qué cree que se ha hecho mal en BF para que las tres ediciones posteriores a Chanel hayamos fracasado tan estrepitosamente?

No considero que lo de Chanel fuese un espejismo. Fue, más bien, el resultado del trabajo impecable de su equipo artístico, que desarrolló una propuesta competitiva, sólida y muy bien ejecutada. Lo cierto es que RTVE tuvo una implicación mínima en ese proceso. Chanel brilló porque su equipo asumió las riendas de principio a fin.Tampoco comparto la idea de que Blanca Paloma haya supuesto un fracaso. Al contrario: llevamos a Eurovisión una propuesta de una calidad indiscutible, con una puesta en escena exquisita y una interpretación sobresaliente. Quedamos novenos en jurado, lo que no es en absoluto un mal resultado, especialmente teniendo en cuenta el tipo de propuesta que era. Fue RTVE quien, al centrarse únicamente en el puesto final, lo leyó como un fracaso, cuando en realidad no lo fue. Fue una candidatura valiente, artística y muy bien construida. Y esta candidatura debería ser el camino por el que tendría que ir el Benidorm Fest. A partir de ahí, con Nebulossa, lo que se perdió fue la ambición. No se trabajó la propuesta para el escenario de Eurovisión con la misma profundidad ni visión estratégica, y ese fue el gran error. El enfoque parecía más conformista que competitivo. En el caso de Melody, el problema fue otro: la canción simplemente no era competitiva. Y ese es, quizás, el punto clave. El Benidorm Fest no deja de ser una preselección. Por tanto, tiene que ofrecer canciones con potencial real en el contexto del Festival. Este año, sencillamente, no las hubo. Y cuando no se parte de una buena base —de canciones que realmente sean competitivas—, el resto del trabajo, por muy bueno que sea, pierde fuerza. Por eso es tan importante cuidar al detalle el proceso de selección.

¿Cree que los temas políticos han afectado negativamente a esta edición, y en particular a España?

Creo que la victoria de Austria ha quedado inevitablemente empañada por el impacto que ha tenido la participación de Israel en esta edición, como ya ocurrió el año pasado. Lamentablemente, mientras la UER no tome una decisión firme al respecto, esta situación va a seguir repitiéndose. De hecho, es cuestión de tiempo que termine ganando. Como no parece que esa decisión vaya a llegar por iniciativa propia, creo que las televisiones públicas participantes deben ejercer presión para que se produzca ese cambio. Especialmente RTVE, que tiene la capacidad —y la responsabilidad— de tomar la iniciativa y buscar aliados para defender un festival centrado en la música y en los valores que se supone que representa Eurovisión. Desde hace dos años, Eurovisión es noticia por cuestiones políticas vinculadas a Israel, y no por lo que debería ser su eje central: la música. Eso afecta a la percepción del concurso en general, y es un problema serio que no puede seguir ignorándose. Ahora bien, en lo que respecta a España, no creo en absoluto que nuestro mal resultado tenga que ver con Israel ni con ninguna cuestión política. Se está intentando construir un relato en esa dirección que me parece muy peligroso, porque nos devuelve a viejos discursos del pasado: que Europa no nos quiere, que hay votos políticos, que hay un veto hacia España… Y no es así. La realidad es que España no partía como favorita. Ni siquiera como una firme candidata al top 10. Desde el principio se hablaba de un posible resultado entre la 15.ª y la 20.ª posición, y más o menos se terminó cumpliendo. Hubo propuestas mucho más competitivas, tanto en lo musical como en lo escénico. Nuestra candidatura tenía una puesta en escena correcta, pero la canción no era competitiva. Y ahí está la clave. No hay que buscar explicaciones externas cuando la respuesta está en la propuesta misma.

JORDI RAMOS, autor del libro 'Eurovisió'

¿Cómo valora el Benidorm Fest como plataforma de lanzamiento para Eurovisión? ¿Le parece que es un buen sistema para tener opciones, tal como está planteado?

El Benidorm Fest es la mejor apuesta que ha hecho TVE hasta ahora, y dudo que haya algo con mayor potencial. Aun así, es evidente que por ahora existe un problema a la hora de atraer artistas consagrados y también con el nivel de competitividad de las canciones seleccionadas. Así como encuentro una gran noticia que cada vez se presenten mas temas, quizás se deberían desarrollar nuevas iniciativas para que se presenten más artistas reconocidos sin desviar el objetivo principal, que es representar la cadena en Eurovision. De momento ya han anunciado un cambio en el comité de selección, que podría cambiar las cosas.

«En la edición de este año, es evidente que falló la canción» Jordi Ramos

¿Qué cree que tendría que cambiar en la mecánica de BF para ser más eficaz en la elección del representante de España en Eurovision? ¿O es un formato caduco y es mejor hacer algo nuevo?

No solo no creo que sea caduco sino que, como comentaba, no veo otra iniciativa mejor, tras las alternativas que ha desarrollado TVE a lo largo de los años. La apuesta de TVE es grande hay que valorarlo, pero es verdad que se debería revisar el criterio de elección de canciones y buscar maneras de atraer más artistas reconocidos. Tal como se hizo en su momento, quizás se podría volver a estudiar las propuestas mas exitosas que hay en Europa y tomar medidas como eliminar la obligación de ir a Eurovision del ganador o tener exclusivamente un jurado internacional, teniendo en cuenta que en el festival los españoles no lo podrán votar.

¿Lo de Chanel fue un espejismo? Es verdad que llevamos veinte años eurovisivos malísimos, pero, ¿qué cree que se ha hecho mal en BF para que las tres ediciones posteriores a Chanel hayamos fracasado tan estrepitosamente?

Chanel fue un combo perfecto: una buena canción con una artista extraordinaria. Y esto no se ha vuelto a repetir, aunque no podemos olvidar la candidatura de Blanca Paloma, que llegó a ser novena por el jurado. En este caso es evidente que falló la canción. Es que el festival de Eurovision es un concurso de canciones y eso siempre es lo más importante: por mucha geopolítica que haya, una buena canción siempre sobresale.

¿Cree que los temas políticos han afectado negativamente a esta edición, y en particular a España?

No descarto que algunas personas se hayan sentido menos representadas o incluso molestas por el posicionamiento de RTVE, pero aun así dudo mucho que hubiera miles de personas en toda Europa evitando votar a Melody por este motivo. Ella lo hizo muy bien y a priori cuesta entender el jurado, aunque no hay que olvidar que hubo otros grandes artistas en el festival. Por lo que se refiere a la audiencia, es evidente que la canción no gustó. Yo no creo que lo tengamos que ver como una catástrofe, sino como un aliciente para encontrar la propuesta perfecta para el 2026.

JOSE JUAN SANTANA, presidente de la Organización General de Amantes de Eurovision (OGAE) España

¿Cómo valora el Benidorm Fest como plataforma de lanzamiento para Eurovisión? ¿Le parece que es un buen sistema para tener opciones, tal como está planteado?

Evidentemente el Benidorm Fest es una buena plataforma para elegir a nuestro representante para el Festival de Eurovisión, además le da la oportunidad a muchos artistas sean noveles o no de participar en uno de los mayores espectáculos musicales del mundo, por no decir que el mayor. El problema está en cómo se elige lo que llega, por una parte hay unos «asesores» que además votan por lo que votan a las propuestas que ellos han traído, que dificultan la entrada de los artistas que se presentan sin haber pasado por la mano de un asesor con lo que la posibilidad es mucho menor. No existen asesores en ninguna otra selección en Europa y es lo más lógico, que todos tuvieran las mismas posibilidades. Por otra parte, cuando se elige un número determinado de canciones para participar, éstas deberían ser seleccionadas por verdaderos profesionales de la música y no por funcionarios de RTVE como en su mayoría forma parte el jurado inicial del proceso de selección. Pero sin dudas, el Benidorm Fest es una gran plataforma si las cosas se hicieran de otra forma y pensando en su finalidad, es decir, nuestra representación en el Festival de Eurovisión.

¿Qué cree que tendría que cambiar en la mecánica de BF para ser más eficaz en la elección del representante de España en Eurovision? ¿O es un formato caduco y es mejor hacer algo nuevo?

No considero que el formato sea caduco, todo lo contrario, y los grandes triunfadores de Eurovisión lo tienen así, bien el Melodifestivalen sueco, el Festival de Sanremo u otras selecciones europeas, el problema, desde mi punto de vista, es cómo se gestiona desde dentro. Se necesitan verdaderos profesionales que sepan de qué trata el Festival de Eurovisión, de las tendencias y sobre todo de la igualdad a la hora de que todas las canciones tengan el mismo trato cuando llegan a RTVE.

¿Lo de Chanel fue un espejismo? Es verdad que llevamos veinte años eurovisivos malísimos, pero, ¿qué cree que se ha hecho mal en BF para que las tres ediciones posteriores a Chanel para que hayamos fracasado tan estrepitosamente?

Lo de Chanel no fue un espejismo, fue la primera edición del Benidorm Fest (anteriormente Festival de Benidorm) y estuvo perfectamente gestionado por Eva Mora y en el que participaron artistas de cierto renombre que posteriormente convirtieron su canción en éxito como Rigoberta Bandini con «Ay mamá» y el exitazo que supuso Chanel ese año se trabajó como hay que trabajar, está claro que siempre no se puede quedar bien porque otros países también participan, pero lo que ocurre con España es inadmisible, lo cierto es que cuando algo funciona bien, se lo cargan.

¿Cree que los temas políticos han afectado negativamente a esta edición, y en particular a España?

Para nada, no entiendo en absoluto que se esté tratando de justificar el fracaso de nuestra participación con el tema de Israel, una cosa no quita la otra, si este país no hubiera participado por las razones que fuera, el resultado de nuestra candidatura hubiera sido el mismo, es decir, un fracaso. Creo que a veces es bueno hacer autocrítica porque todos nos equivocamos en esta vida. No quiero acabar esto sin dejar claro que Melody es una gran artista y una luchadora nota que se merece lo mejor.

JOSÉ BRAVO MORALES, coautor del libro 'Eurovision, un fenómeno paranormal' junto a Juan Luis Ayllón

¿Cómo valora el Benidorm Fest como plataforma de lanzamiento para Eurovisión? ¿Le parece que es un buen sistema para tener opciones, tal como está planteado?

Benidorm Fest me parece una excelente plataforma para la elección de la canción de Eurovisión. Está a la altura de las mejores preselecciones europeas (Melodifestivalen o SanRemo) tanto en escenografía, como realización, montaje y publicidad del mismo.

¿Qué cree que tendría que cambiar en la mecánica de BF para ser más eficaz en la elección del representante de España en Eurovision? ¿O es un formato caduco y es mejor hacer algo nuevo?

Para que TVE tenga una digna representación ganadora lo que se debe hacer es elegir buenos temas musicales, pues la canción es la base de todo. Una buena canción puede mejorarse con una gran voz, una potente puesta en escena y una gran promoción. Pero, si la canción es realmente buena, ya puede presentarse pobremente e incluso mal cantada, que podrá alzarse con la victoria. De manera que la selección de temazos es la clave, indiferentemente de su estilo musical. Para ello TVE deberá animar a creadores musicales a presentar canciones de calidad.

¿Lo de Chanel fue un espejismo? Es verdad que llevamos veinte años eurovisivos malísimos, pero, ¿qué cree que se ha hecho mal en BF para que las tres ediciones posteriores a Chanel para que hayamos fracasado tan estrepitosamente?

Chanel, pese a que la canción que defendió tuviese fans y detractores, llevó una propuesta en la línea de las tendencias actuales internacionales, excelentemente defendida tanto por su voz como por la asombrosa coreografía que la adornó. Hubiese ganado, de no haber existido el favor del televoto a Ucrania como apoyo ante la invasión rusa. De hecho fue la segunda canción más votada por los telespectadores.

¿Cree que los temas políticos han afectado negativamente a esta edición, y en particular a España?

La canción de Melody se ha visto afectada por el voto político israelí en la misma medida que el resto de participantes. Quizá, de no haber existido tales votos a Israel, las posiciones de los países no hubiesen cambiado, o ese cambio habría sido ligero. Simplemente, no habría escalado tantas posiciones la canción israelí. Quien votó a Israel lo hizo con un fin político, por lo que, de no haberlo hecho, simplemente no habría votado en Eurovisión.