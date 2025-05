¿Cómo se elige al ganador de Eurovisión si falla el sistema de televoto?

El televoto juega un papel clave en Eurovisión. Un claro ejemplo de esto fue la victoria de Kalush Orchestra de Ucrania hace tres años, cuando ganaron el Micrófono de Cristal gracias al apoyo masivo de los espectadores, quienes expresaron su solidaridad con Ucrania frente a la invasión rusa.

Este año no parece que se dé esa misma unión, pero cada edición, el televoto genera sorpresas y emociones fuertes, ya que puede hacer ganar a un concursante que no cuenta con el respaldo de muchos países. Mientras que en 2022 y 2023 las victorias de Ucrania y Suecia parecían aseguradas, la de Italia en 2021 con Måneskin fue completamente inesperada, ya que superó a Suiza y Francia, las grandes favoritas.

Y este año, entre los grandes favoritos de Eurovisión 2025, con la prudencia que hay que conservar siempre ante los pronósticos, se encuentran los representantes de Suecia, Austria, Francia, Finlandia o Países Bajos, cuyas candidaturas son las que más expectación han generado durante la pretemporada eurovisiva.

¿Qué ocurre si falla el televoto en Eurovisión?

El televoto es también fundamental en las semifinales de Eurovisión, pues es la única manera de votar las mejores actuaciones que pasan a la final. Sí hay un jurado durante las semifinales, pero Eurovisión sólo recurre a su veredicto en caso de que el televoto no arroje un resultado válido. Llegada la gran final de Eurovisión , hay dos tipos de votos: los del jurado de cada país (en este caso, RTVE, que días después desvela a sus miembros) y los de los espectadores, que no pueden votar a su propio país. De hecho, el televoto es fundamental en caso de que la votación del jurado no de un resultado válido.

¿Pero qué ocurre al revés? ¿Qué ocurre si falla el sistema de televoto? El reglamento de Eurovisión lo tiene todo previsto. Si el televoto no puede arrojar un resultado válido, se utiliza un resultado agregado y, en caso de que también falle, se utiliza el resultado del jurado. Tanto en las dos semifinales como en la final, el televoto de los espectadores que vivan en países que no concursan (por ejemplo, Estados Unidos) también son agregados como puntos.