Cómo funcionan las votaciones en Eurovisión y cómo votar a Melody para que España gane Eurovisión con 'Esa Diva'

La 69º edición del Festival de Eurovisión vive este sábado su gran final desde el escenario de la St. Jakobshalle de Basilea (Suiza). Entre los aspirantes a alzarse con el micrófono de cristal está la candidatura española, con Melody y su 'Esa Diva' que llega directamente en la ronda final junto al anfitrión y los otros países del conocido como 'Big Five'.

El espectáculo, que como siempre ha despertado un gran interés, contará pues con 26 propuestas, que se interpretarán consecutivamente con el orden previamente decidido por sorteo y después de eso se abrirá el plazo de votaciones para que durante un plazo se pueda apoyar a la canción preferida, siempre que esta no sea la del propio país, puesto que esto es una regla clave del festival que siempre ha prevalecido para asegurar una imparcialidad y una competencia justa.

En este caso, además, el Festival de la Canción permitirá que se pueda votar no solo desde lo s países participantes. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) introdujo en 2024 cambios para que el público de prácticamente todo el mundo pudiera participar dando su opinión sobre el merecido ganador.

¿Cómo funcionan las votaciones?

Como siempre, el ganador saldrá elegido de un mix entre los votos de un jurado experto y del público a través del televoto. Así, profesionales de cada país emitirán sus votos, presentados en directo por personalidades locales que repetirán los más que míticos '12 points go to...', que se combinarán con las puntuaciones del televoto del público. El televoto acaba teniendo el 50,6% del peso en la decisión final frente al 49,4% del jurado profesional.

En las semifinales pudieron votar los países que participaron en cada eliminatoria junto a los 'Big five' y el país anfitrión. En la final, por el contrario, pueden votar todos los países, incluso los que no hayan llegado a la última fase, y también aquellos que están fuera del festival. Para votar existen varios canales, como la app oficial (en España a través de RTVE Play), el teléfono, los SMS o la web (a través de www.esc.vote) y desde donde se pedirá una tarjeta de pago emitida en España.

En todo caso, la organización unirá el voto de todos los países que no pertenecen a Eurovisión, como los suramericanos, y todos ellos contarán al final como un solo país. Como recuerda RTV, los votantes internacionales deben ser mayores de 18 años y tendrán que acceder a la web www.esc.vote y emitir múltiples votos en cualquier canción individual hasta un máximo de 20 en total.

El sistema de votación empezará poco después de inicio del programa, a las 201 horas, y hasta aproximadamente 40 minutos después de la actuación del último concursante. Cada voto valdrá 1,09 euros y cada ventana de votación podrá dar un máximo de 20 votos.

En todo caso, como siempre, las 10 mejores canciones favoritas en cada país serán las que recibirán puntos: de uno a ocho, sumado a los importantes 10 puntos en el caso del segundo elegido y los mitiquísimos '12 points' para la canción preferida.

Cómo votar a Melody y 'Esa Diva'

Normativa en mano de la UER, los españoles no pueden apoyar a su candidata, Melody, a no ser que por circunstancias se encuentran fuera del territorio español. En este caso, lo podrán hacer a través de la aplicación oficial, por teléfono o mediante un sms. El número para realizar la llamada todavía no se conoce pero será un número que genérico al que cambiarán las últimas cifras en función al código de canción escogida. Todavía se desconoce el código de votación para la delegación española.