El CIS de Tezanos publica los resultados de Eurovisión

Después de que ABC anunciara en primicia que el CIS iba a realizar un barómetro sobre Eurovisión, el ente ha hecho públicos los resultados. El pasado 17 de mayo se celebró Eurovisión y un 37,3% de los españoles reconocen que vieron el festival, mientras que un 62,6% asegura que no. Sobre el mensaje que incluyó TVE al principio de la transmisión en el que se leía 'Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina', el 58% de los encuestados que vieron el festival aseguran que hizo bien el ente, y un 34,4% piensa que no estuvo bien.

En cuanto al debate del televoto, el 65,5% de las personas que vieron el festival han seguido la polémica y un 68,6% de los que vieron el festival creen que Melody fue tratada de manera injusta y parcial, solo un 18,1% cree que fue tratada de manera justa.

Un 62,1% de las personas que vieron Eurovisión creen que ha habido manipulación con el televoto y un 76,2% está a favor de suprimir este sistema de voto si no tiene verificaciones ni controles. Y en cuanto a la auditoria imparcial que ha pedido TVE sobre el televoto, el 79,6% de las personas que siguieron el festival creen que ha hecho lo correcto. Además, el 58,3% de los españoles está a favor de expulsar a Israel del festival de la misma forma que se hizo con Rusia tras invadir Ucrania.