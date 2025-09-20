Austria, anfitriona de Eurovisión 2026, tras la renuncia de España: «Excluir a Israel no aliviará la crisis humanitaria en Gaza»

La participación de Israel en Eurovisión 2026 sigue siendo un tema de debate, especialmente después de que España anunciara el pasado martes que no acudirá al festival si lo hacía la KAN, la cadena pública israelí. Así lo aprobó entonces el Consejo de Administración de RTVE tras la propuesta que el presidente de la Corporación, José Pablo López, había trasladado días antes.

El nuestro no ha sido el único país que, en las últimas semanas, ha renunciado al evento musical para denunciar la situación en Gaza, aunque sí el único de los incluidos dentro del Big Five (Francia, España, Italia, Alemania e Inglaterra). Días antes de que lo hiciera la cadena española, Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda ya habían anunciado su intención de no concursar si se incluía a los hebreos en la lista de concursantes.

España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen



No todos los participantes se han posicionado en contra de la presencia de los israelíes en el Festival de la Canción. Hace unas horas, el ministro de Cultura alemán, Wolfram Weimer, salía a criticar las amenazas de los países europeos que, como España, han tratado de boicotear el festival para que Israel no participe.

«Eurovisión se fundó para unir a las naciones a través de la música. Excluir a Israel hoy contradice esta idea fundamental y convierte una celebración del entendimiento entre los pueblos en un tribunal. Eurovisión se basa en el principio de que los artistas son juzgados por su arte y no por su nacionalidad. La cultura de la cancelación no es la solución», declaró este.

A esta petición se ha sumado ahora también Austria, el país anfitrión de la próxima edición del festival tras la reciente victoria de JJ el pasado mes de mayo. En un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la ministra de Asuntos Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, ha expresado su preocupación por la decisión de los países de renunciar a Eurovisión si participa Israel.

Austria pide a Europa que Eurovisión 2026 no se convierta en «un instrumento para imponer sanciones»

«El Festival de la Canción de Eurovisión es un símbolo de paz, unidad e intercambio cultural, no un instrumento para imponer sanciones. Me preocupa que algunos países estén considerando boicotear la 70ª edición del Festival en Viena debido a la participación de Israel», ha afirmado la política en sus redes sociales.

Para evitar que esto suceda y que la organización del festival se dé sin perjuicios, la jefa de la Diplomacia austriaca ha remitido una carta a sus homólogos europeos. En ella, les insta «a promover este importante intercambio a través del arte y la cultura y a colaborar para encontrar maneras de mejorar realmente la situación en Israel y Gaza».

Meinl-Reisinger considera que la medida que han tomado ya países como Irlanda, Eslovenia, Países Bajos, Islandia y España, que no participarán en el festival en caso de que la KAN sea incluido por la UER, «haría imposible un importante diálogo entre los artistas y la población». Además, cree que «no mejoraría la situación en Israel y Gaza», escribe esta en su misiva, recogida por la televisión austriaca .

Aunque cree que el conflicto y el sufrimiento humanitario no pueden ignorarse, insiste en qure Eurovisión no es un escenario adecuado para sanciones: «Excluir a Israel del Festival de la Canción de Eurovisión o boicotear el evento no aliviaría la crisis humanitaria en Gaza ni contribuiría a una solución política sostenible».

«Nuestros esfuerzos deberían concentrarse en garantizar el respeto del Derecho Internacional y en trabajar juntos hacia una paz duradera», ha pedido en esta carta, remitida a sus colegas de los seis países que han anunciado su intención de renunciar.

El último ganador de Eurovisión, el austriaco JJ, estaba a favor de que se «excluyera a Israel»

Las palabras de la ministra de Asuntos Exteriores, que ha defendido la presencia de Israel, poco tienen que ver con las que pronunció hace unos meses el último ganador de Eurovisión, Johannes Pietsch, más conocido como JJ. En ese mismo festival, los hebreos, con Yuval Raphael como representante, se hicieron con la mayor puntuación en el televoto y con la segunda posición en la clasificación.

El austriaco, que finalizamente se alzó con el micrófono de cristal el pasado mayo en Suiza, habló en declaraciones a ABC sobre la posible exclusión de Israel. «Me siento muy decepcionado de que excluyeran a Rusia y dejaran a Israel», dijo entonces el representante, asegurando que ambos países eran «agresores bélicos».

«Los dos han intentado provocarlo activamente, lo cual es muy decepcionante. Yo no puedo hacer nada, pero si hubiera sido por mí, los habría excluido a los dos. Veremos qué pasa el año que viene, quizá sea todo más justo y el televoto esté mejor supervisado, y sin anuncios de por medio», aseguró entonces el vencedor del Festival de la Canción.