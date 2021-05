La televisión noruega se burla de la muerte de familiares de Blas Cantó antes de Eurovisión «Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo», ha criticado el representante español en Eurovisión

A Blas Cantó le crecen los enanos. A menos de una semana de que cante 'Voy a quedarme' en el Festival de Eurovisión y cuando debería estar centrado en su actuación y en templar los nervios, el artista ha tenido que hacer frente a dos duros golpes. La desconfianza de España hacia su representante en Eurovisión viene de lejos. Por una parte, los números no avalan a los aspirantes patrios, incapaces de conseguir un buen puesto en la clasificación desde hace años y, por otra, cada vez son más frecuentes las críticas de los espectadores del certamen europeo con los candidatos elegidos por TVE.

Esta semana incluso Barei, que representó al país en Eurovisión hace cinco años, dijo sobre los aspirantes que elige la cadena pública: «La nuestra parece siempre una actuación de José Luis Moreno».

Para más inri, Blas Cantó ha sido señalado por la televisión noruega, cuyos analistas eurovisivos se mofaron de las pérdidas familiares a las que el cantante español se ha tenido que enfrentar en los últimos meses, su abuela murió por Covid y su padre, seis meses antes a los 49 años.

«Es terrible ser tan negativo como Blas Cantó, pero se hace demasiado aburrido. Piensa, Else: "Este va a la final en vez de a costa de, quizás, Albania"», criticó uno de los comentaristas noruegos, aduciendo que España no merecía el pase directo.

La falta de respeto fue más allá. Entre risas, se mofaron de la puesta en escena y de la canción de Blas Cantó en Eurovisión. «Creo que está muy sobredimensionado. La abuela vuelve y él baila con ella. Es una especie de sketch», se burlaba uno de los comentaristas noruegos, mientras que otro explicaba: «Aquí hay una historia. Perdió a su abuela por culpa del Covid-19 y su padre murió mientras escribía la canción. Algo que me conmueve, pero no me llega».

Lo peor llegó a continuación, cuando sin reparo alguno, uno de los analistas de Eurovisión, Jim, dijo: «Tal vez sea ella la que venga...».

No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo.



No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. ✨



Todo mi amor siempre. ❤️ https://t.co/ozw2yEiceo — Blas Cantó (@BlasCanto) May 18, 2021

Tras las faltas de respeto continuadas, el representante español en Eurovisión no ha dudado en responder ante semejante ataque. «No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo. No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre», escribió Blas Cantó en su cuenta de Twitter.