Soraya Arnelas se despacha contra TVE: «Son unos carcas y unos cutres»

La cantante Soraya Arnelas, que representó a España en Eurovisión en el año 2009, analizó esta semana su paso por el Festival durante una charla organizada por el Colegio Mayor Pio XII, foro en el que la artista no dudó en atacar a los trabajadores de la corporación, cuya labor puso en entredicho ante la atenta mirada de los asistentes.

«Mi problema no es TVE, es la gente que está dentro trabajando. Gente a la que le da absolutamente igual el Festival, gente que tiene su salario a final de mes y que lleva muchísimos años trabajando y no les van a echar. Son unos carcas, unos cutres... El que paga el pato es el que representa el país y todo su equipo. Eso es lo que pasa cuando te metes en una empresa en la que tus compañeros no hacen ni el huevo y tú te tienes que comer todo el curro. Tú te comes la cabeza para que ese proyecto salga adelante pero la gente que tienes alrededor no te apoya», dijo sin cortarse. Soraya pronunció estas contundentes frases ante la atenta mirada de Barei, representante española de Eurovisión 2016, que compartía charla con la cantante extremeña.

Tras el revuelo generado por sus afirmaciones, Soraya Arnelas no ha dudado en corroborar sus alegatos a través de su cuenta de Twitter:

«Me resulta un tanto sorprendente que mis argumentos, que son los mismos desde el año 2009, sobre mi paso por el festival de Eurovision causen revuelo en estos momentos. Siempre he contado mi experiencia y mis pensamientos sobre lo que pasó con la misma verdad», dice en un hilo de Twitter. «Han pasado muchos años ya y, a pesar de lo que pueden creer muchos, el festival me ha dado muchísimas cosas buenas, lecciones de vida y aprendizajes muy importantes. Quedar penúltima nunca me vino mejor», resalta la artista.

Además, Arnelas ha querido aprovechar su visibilidad en Twitter para subrayar que con sus declaraciones no pretendía atacar a los trabajadores de RTVE: «En TVE trabajan miles de profesionales que no tienen que ver con el Festival de Eurovisión ni tampoco con lo que me pasó aquel año así que, por favor, no mezclemos las cosas y dejemos tranquila a la gente».

Con 'La noche es para mí' Soraya Arnelas quedó en penúltimo lugar en Eurovisión con 23 puntos gracias a los votos de Andorra (12 puntos), Portugal (7 puntos), Suiza (3 puntos) y Grecia (1 punto), uno de los peores resultados logrados por nuestro país en el Festival de la canción.