Roko Blazevic representará a Croacia en Eurovisión con «The Dream»

Actualizado 18/02/2019 a las 19:38

Roko Blazevic representará a Croacia en Eurovisión 2019 con «The Dream» tras vencer en el Dora (en su regreso desde 2010), la final nacional de la HRT para el festival. El croata, de 17 años, recibió la máxima puntuación tanto del jurado como del televoto. La canción está compuesta, entre otros, por el eurovisivo Jacques Houdek, que quedó en 13 lugar en 2017. Croacia participará en la segunda semifinal de Eurovisión, el 16 de mayo.

Roko nació en 2001 en la ciudad dálmata de Split y se ha criado en una familia musical. Además de cantar, toca el piano y el órgano. Inició su carrera musical con tan solo doce años en un grupo de canto local. Desde entonces, ha competido con éxito en varios programas musicales como el Festival Imagine Belgium en Bruselas y el popular programa de televisión croata Zvjezde (Estrellas), donde su mentor fue Jacques Houdek.

Desde 1993, Croacia ha participado en 24 ocasiones en Eurovisión, consiguiendo el pase para la final en 18. Hasta 2014 era, junto con Suecia, Malta, y los países del Big Five (salvo Alemania e Italia), uno de los pocos países que no había faltado a ningún festival desde 1993, cuando los países con los resultados más bajos cada año quedaban relegados, y año de su debut en el festival, lo que le hacía uno de los dos países que no ha faltado desde su primera aparición, siendo el otro España, y excluyendo a países que han debutado recientemente como Ucrania, Letonia, Moldavia etc. Esta racha se rompió tras anunciar su renuncia a participar en el festival de 2014 celebrado en Dinamarca.