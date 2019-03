John Lundvik representará a Suecia en Eurovisión con «Too late for love»

Actualizado 11/03/2019 a las 17:22

John Lundvik representará a Suecia en Eurovisión 2019 con «Too late for love». Ganó por goleada el televoto y obtuvo las mejores calificaciones de todos los jurados internacionales ante un público de 30.000 personas que acudieron a la final del famoso Melodifestivalen, que selecciona anualmente al representante sueco en el certamen europeo. Competirá en la segunda semifinal, la del jueves 16 de mayo.

John Lundvik nació en 1983 y esta no era la primera ocasión en la que intentaba conseguir la primera plaza en el Melodifestivalen, al que acudió también en 2018. Su carrera musical despegó cuando fue uno de los letristas de la canción «When You Tell the World You're Mine», que se tocó en la boda de la Princesa Victoria de Suecia en 2010. Pero su relación con el festival es tal que compite como compositor también de «Bigger than us», el tema de Reino Unido y Michael Rice para Tel Aviv.

El peculiar sonido de «Too Late For Love» se lo aporta un coro de gospel compuesto por Paris Renita, Loulou Lamotte, Ashley Haynes y Dinah Yonas Manna. El tema está coescrito por John Lundvik, Anderz Wrethov y Andreas «Stone» Johansson. John dice que «el título dice que "es demasiado tarde para el amor", pero en realidad, lo que quiero decir es que nunca es demasiado tarde para el amor. Me atrevo a creer en algún lugar, en mi corazón ingenuo, que todo se puede resolver con amor».

Suecia ha participado en 57 ocasiones en el festival de Eurovisión desde su debut en 1958. Ha ganado el concurso en seis ocasiones, entre las cuales es recordada especialmente la del año 1974 con la canción más famosa del festival, «Waterloo» del grupo ABBA.