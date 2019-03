Actualizado 11/03/2019 a las 16:39

Michela Pace representará a Malta en Eurovisión 2019 con «Chamaleon» después de ganar la edición actual en su país de «Factor X». Aunque todo este tiempo había mantenido la incógnita de si representaría o no a su país, finalmente interprentará una canción escrita y compuesta por Joacim Perrson, Paula Winger, Borislav Milanov y Johan Alkanas.

Michela tiene 18 años y nació en Gozo, una de las islas maltesas. Ganó la primera temporada de «X Factor» en Malta, que terminó en enero, cuyo premio fue un contrato discográfico y la oportunidad de representar a Malta en Eurovisión 2019.

Malta ha participado en Eurovisión desde 1971. En los primeros años no obtuvieron buenos resultados y se retiraron después de 1975. Sin embargo, desde que regresaron en 1991 han obtenido mejores resultados. A pesar de no haber ganado, Malta ha estado cerca de hacerlo en varias ocasiones. Junto con Reino Unido, España, Francia y Suecia, Malta es uno de los pocos países que no ha faltado a ninguna edición desde 1993, cuando los países con las puntuaciones más bajas no podían participar en la siguiente edición.