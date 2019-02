Leonora representará a Dinamarca en Eurovisión con «Love is forever»

Actualizado 25/02/2019 a las 19:08

Tras proclamarse vencedora del Dansk Melodi Grand Prix, Leonora representará a Dinamarca en Eurovisión 2019 con su tema «Love is forever». Leonora fue la favorita de los jueces, mientras que la audiencia se decantó por Julie & Nina. «Love Is Forever» está escrita y compuesta por Lise Cabble, Melanie Wehbe y Emil Lei.

Leonora Colmor Jepsen nació en Hellerup, al norte de Copenhague, y tiene 20 años. Desde que tenía siete practica patinaje sobre hielo, llegando a obtener varios títulos a nivel nacional, y ha representado a su país en las selecciones jóvenes. Aunque ya no es patinadora de élite, continúa patinando y es coreógrafa, pero está centrada en su otra gran pasión: la música.

Dinamarca participó por primera vez en Eurovisión en 1957, solo un año desde que se llevó a cabo su primera edición. No pasó mucho tiempo para que el país escandinavo lograra su primera victoria; en 1963, Grethe y Jørgen Ingmann se llevaron a casa el trofeo por su canción «Dansevise».

Pero hasta el año 2000 Dinamarca no ganó de nuevo, y fueron los Olsen Brothers con «Fly on the Wings of Love». Trece años después hizo lo propio Emmelie de Forest con «Only Teardrops». En Lisboa 2018 Rasmussen consiguió una buena novena posición con «Higher Ground».