Quién es Blas Cantó, el representante de España en Eurovisión 2021 El cantante murciano saltó a la fama de la mano del grupo Auryn, aunque actualmente continúa su carrera musical en solitario

Blas Cantó será el encargado de representar a España en Eurovisión 2021 después de que la edición del pasado año fuera cancelada a causa de la situación epidemiológica derivada de la pandemia de coronavirus. Cantó interpretará el tema 'Voy a quedarme', una balada muy íntima que el cantante dedica a su abuela. Pero, ¿quén es Blas Cantó? ¿Qué sabemos de él y de su música?

Blas nació en Murcia en 1991 y se adentró en el mundo de la música a muy temprana edad. Comenzó a darse a conocer gracias a los concursos televisivos musicales infantiles. De hecho, llegó a ganar los Premios Veo Veo, de Teresa Arrabal, alzándose con el primer puesto de la final regional y el tercero en la nacional.

En 2004 estuvo a punto de representar a España en Eurovisión Junior, pero se quedó a las puertas, pues fue Maria Isabel y su 'Antes muerta que sencilla' quien finalmente representó a nuestro país en el certamen europeo.

En 2009 comenzó su carrera musical junto a Daniel Fernández, David Lafuente, Álvaro Gango y Carlos Marco, con quienes formó el grupo Auryn, con los que ganó varios premios, como LOS40 Music Awards y el MTV Europe Music Awards. Durante los ocho años de vida del grupo, los artistas publicaron cuatro álbumes y compartieron canciones con artistas tan renombradas com0 Anastasia, Vanesa Martín, Soraya, Merche o Sweet California.

Más recientemente, en el año 2017, Blas Cantó participó en la quinta edición del exitoso programa de Antena 3 'Tu cara me suena'. Consiguió ganar el concurso el mismo día que salía a la luz su primer sencillo en solitario 'In your bed'.

Blas Cantó y Eurovisión

El 5 de octubre de 2019, TVE anunció que sería el artista Blas Cantó quien representara a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2020, que ese año se celebraría en la ciudad de Róterdam, Países Bajos. La canción que debió haber sonado en la ciudad neerlandesa era 'Universo', una balada en la que el cantante hacía gala de todo su registro vocal.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus impidió que el festival pudiera celebrarse, por lo que Cantó volverá a representar a nuestro país en la edición de este año, 2021, que sí se celebrará, aunque con medidas para evitar los contagios de coronavirus.