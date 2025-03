Quién es Alesha Dixon, la presentadora de Eurovisión 2023 que saltó a la fama cantando en una banda

Como lleva ocurriendo en años anteriores, la gala de Eurovisión cuenta con varios presentadores que son uno de los pilares fundamentales para que todo salga bien tanto durante la gran final como en las dos semifinales previas.

En febrero de este año, la BBC anunció quienes serían los sucesores de Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan, encargados de presentar Eurovisión 2022 en Italia. Para esta 67ª edición, los elegidos han sido Graham Norton, Julia Sanina, Alesha Dixon y Hannah Waddingham , un completo equipo compuesto por profesionales de Reino Unido y Ucrania, país donde se celebra y el del último ganador.

Para l a semifinal de hoy, 9 de mayo y la segunda semifinal, el 11 de mayo , las encargadas de guiar las galas serán las tres mujeres de la lista. No será hasta la gran final del sábado, 13 de mayo, cuando el conocido periodista del mundo eurovisivo, Graham Norton, se una y el equipo esté completo.

Todos ellos son conocidos por trabajar dentro o en torno al mundo de la música, y cuentan con exitosas carreras profesionales. Como se puede leer en el título de este artículo, hoy te contamos lo que debes saber de Alesha Dixon , una de las populares presentadoras que este año se subirá al escenario de Liverpool.

Alesha Dixon, una artista muy polifacética

Alesha Anjanette Dixon, más conocida como Alesha Dixon, es una cantante, bailarina, rapera, modelo y presentadora de televisión británica . Su salto a la fama se dio gracias al trío musical 'Mis-Teeq', del que formó parte. En 2005 el grupo se disolvió y Dixon decidió seguir su carrera en solitario, la cual mantuvo varios años con éxitos notables como 'The Boy Does Nothing'.

Además de sus discos y canciones, Alesha es conocida en el Reino Unido por ser una de las caras más visibles en la televisión , especialmente en los relacionados con la música. La artista ha participado como concursante, presentadora y jurado de diferentes programas.

Entre sus experiencias más populares destaca su victoria en 'Strictly Come Dancing' en 2007, programa del que posteriormente fue jurado varios años. Entre el estreno de otros álbums, Alesha dejó el programa de baile para ser jurado también en 'Britain's Got Talent' en 2012.

En la actualidad, la artista trabaja como presentadora el programa, de nuevo de baile, 'Dance Dance Dance' desde 2017. Su faceta como presentadora se afianzó también en años anteriores guiando los programas 'Your Face Sounds Familiar' en 2013 y 'Text Santa' de 2014 a 2015.

Sumado a esta trayectoria televisiva, la artista británica también ha sido presentadora de numerosos actos y galas como los 'MOBO Awards', 'CD:UK', el 'Live From the Red Carpet' del 62ª Premios de Cine de la Academia Británica, 'Children in Need','el concurso 'Mister World 2010' o el concurso de danza callejera para CBBC llamado 'Alesha's Street Dance Stars', entre otros.

Sobre su vida personal, Dixon es madre de dos niñas , Azura Sienna Ononye, Anaya Safiya Ononye y ha tenido dos parejas, Michael Harvey, Jr. del que se divorció en 2006, y su actual pareja, Azuka Ononye, con el que lleva desde 2012. Aunque la artista de 44 nació en Welwyn Garden City, Hertfordshire, Reino Unido, cuenta con raíces jamaicanas , pues su padre, Melvin, es de allí, a diferencia de su madre Beverly Harris, que es inglesa.