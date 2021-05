El 22 de mayo tendrá lugar la gran final de Eurovisión. En ella, los países del Big Five —España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia— se enfrentarán a Países Bajos (el ganador de la última edición del festival, celebrado en 2019), los 10 ganadores procedentes de la primera semifinal y los otros 10 de la segunda. Australia podría clasificarse el 18 de mayo en la primera semifinal gracias a Montaigne y su tema 'Technicolour'. Pero, ¿por qué participa Australia en Eurovisión si no es un país europeo?

El Festival de la Canción de Eurovisión fue creado para unir a todo el continente. Sin embargo, a lo largo de la historia del concurso han participado países que no pertenecen a Europa, entre ellos Israel o Turquía. Australia puede ser el caso más extraño, ya que su localización geográfica dista mucho del viejo continente. Sin embargo, los australianos han conseguido hacerse un hueco gracias a su esfuerzo y a su apego al festival.

La SBS, la televisión pública australiana, es miembro asociado, que no activo, de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), siendo este el organismo encargado de la organización del festival. La participación de Australia en 2015 fue un evento excepcional y el país oceánico se convirtió en el primero en participar en el certámen sin ser miembro de dicho organismo. La UER otorgó la oportunidad al país con ocasión del 60 aniversario del festival y como agradecimiento a todos los eurofans australianos.

Una media de 2,7 millones de telespectadores hizo que Australia se ganara a pulso la oportunidad de participar y, desde entonces, ha sabido aprovecharla al máximo.

La SBS retransmitió por primera vez el Festival de la Canción de Eurovisión en el año 1983 y desde entonces nunca ha faltado a su cita anual.

Eurovisión ha demostrado ser un evento integrador, que ha unido al viejo continente y al país australiano, logrando potenciar lazos políticos y culturales. Tal era la euforia que generaba el festival europeo entre los australianos que, en 2010, a pesar de no poder participar en las votaciones, como mera acción lucrativa, la cadena pública australiana instauró un televoto simbólico.

En 2014, la televisión pública danesa, anfitriona en el festival de aquel año, invitó a Australia a participar fuera de concurso, en el intermedio de la segunda semifinal. Jessica Mauboy fue la encargada de interpretar 'Sea of Flags'.

Australia nunca ha ganado el festival de Eurovisión. Sin embargo, salvo en 2018, en las otras cuatro actuaciones —2015, 2016, 2017 y 2019—, los australianos quedaron entre los diez primeros en la gran final.

Cabe destacar que Australia no puede albergar el festival por lo que, si el país oceánico ganara, podría elegir cualquier radiotelevisión de los países miembros de la UER para que hiciera de anfitriona en su nombre. En 2020 la SBS llegó a un acuerdo con la televisión islandesa, para que fuera la sede en el caso de que Australia se llevara a casa el micrófono de cristal.

Montaigne será la artista que representará a Australia en la nueva edición de Eurovisión con su tema 'Technicolour'. Sin embargo, como ha anunicado la SBS en un comunicado, ni la artista ni la delegación australiana estarán presentes en el estadio Ahoy de Róterdam, donde tendrá lugar el evento, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

🇦🇺 Australia's Montaigne will remain down under with a ‘live-on-tape’ performance of “Technicolour” at #ESC2021, but she’s still in it to win it!



