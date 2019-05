Los países que más votos dan a España en Eurovisión

Actualizado 18/05/2019 a las 00:50

En la historia de Eurovisión España ha ganado aliados y enemigos musicales. Desde que comenzó a participar, en 1961, Portugal, Francia y Suiza han sido los países que más puntos le han dado, con 209, 175 y 169, respectivamente, sumando todas las ediciones. Las actuaciones de Alemania, Italia y Portugal son las que han cosechado mayor cantidad de votos procedentes de España. Con un total de 237, los representantes alemanes se han convertido en los favoritos de los españoles, mientras que Italia ha conseguido 218 puntos, por delante de Portugal, con 177.

Además de Portugal, Francia y Suiza, al sumar los votos de todas las ediciones, independientemente de las variaciones en el sistema de votación, los países que más puntos han otorgado a España han sido Bélgica (141), Grecia (136) e Israel (122). Este último país es el anfitrión del festival de 2019 y ha dado a los representantes españoles dos puntos más que Italia (120). Por detrás se encuentra Chipre (119), Turquía (118) y Alemania (117). No han llegado a sumar una centena de puntos países como Finlandia (99), Países Bajos (81), Suecia (64) o Albania (44), entre otros.

Desde que España comenzó a participar en el festival, en 1961, han sido 51 los países que han calificado las actuaciones. Sin embargo, 12 de ellos han dado 12 puntos a los representantes españoles. Portugal concedió la máxima puntuación en siete ocasiones, mientras que, de los cinco años en los que Andorra ha puntuado, en todos ha dado 12 puntos a España. Después se encuentran Bélgica, Suiza e Israel, al haber otorgado tres 12 a España, y luego están Turquía, Alemania, Albania, Italia y Francia, países que dieron en dos ocasiones la máxima calificación. En una sola ocasión Chipre, Dinamarca y Malta han calificado a España con un 12.

También según el recuento elaborado a partir de los datos del portal Eurovision Spain, desde que España comenzó a participar en el Eurovisión no ha dado ningún punto a siete países: Macedonia, Albania, Bielorrusia, San Marino, Montenegro, Marruecos y Andorra. También ha habido quienes nunca han dado puntos a España, como Serbia y República Checa.

Alemania, Reino Unido y Suecia son los tres países que en más ocasiones optaron por no dar a España ni un solo punto. Y la respuesta española fue «Sin rencor», como el nombre de aquella canción con la que Marcos Llunas actuó en 1997. Aunque Alemania ha valorado a España con 40 ceros en sus 58 votaciones en el festival, es el que más puntos ha recibido de España. Pero no solo eso. Los representantes alemanes han obtenido la máxima calificación de España durante seis años seguidos, desde 2012 a 2017. A pesar de ello, Italia continúa siendo el país que más veces ha recibido la máxima puntuación de España en la historia del certamen.

Los ceros de España en Eurovisión

A esto hay que añadir que, desde 1961, España ha recibido más del doble de ceros que a la inversa. De las 47 veces que los italianos votaron en el Festival, en 20 de ellas España no logró arrancarles ningún punto. Por su parte, los españoles aprovecharon nueve veces, de las 42 que pudieron, para calificar a Italia con ceros.

Pero los ceros no solo llegaron desde Italia o Alemania. Ha habido tres ocasiones en las que ningún país quiso dar ni un punto a España. Desde que Víctor Balaguer no sumó ni un punto tras la interpretación de su canción «Llámame», en 1962, esto se ha repetido en dos ocasiones más. Una de ellas fue dos años más tarde, con «¡Qué bueno, qué bueno!», de Conchita Bautista. Ningún país pensó que fuera bueno darle algo más de un cero. De igual manera ocurrió con Remedios Amaya, en 1983. Cantando «Quién maneja mi barca», su barca tocó fondo en Eurovisión. Casi tan catastróficas fueron las actuaciones de Lydia y su «No quiero escuchar» (1999), que obtuvo un punto gracias a Croacia; y la de Manel Navarro y el «eurogallo» que formó parte de «Do It For Your Lover», en 2017. Su número recogió los cinco puntos que los espectadores de Portugal dieron a través del televoto.

El país vecino también votó a España cuando Massiel se alzó con la victoria. «La, la, la» encandiló a los 17 países que puntuaron las diferentes actuaciones y obtuvo, por primera vez en la Historia, el primer puesto en 1968. La hazaña volvió a producirse al año siguiente. Esta vez Salomé y su «Vivo Cantando» revalidó la hegemonía española. Dos victorias seguidas y, hasta entonces, ninguna más.

Ambas lograron el reconocimiento de países que no destacan por ser los que más votan históricamente a los representantes españoles. Es el caso de Irlanda o Mónaco, quienes dieron su voto a España en 1968 y 1969. Sus puntos formaron parte de los 29 que sumó la actuación de Massiel y de los 18 que volvieron a llevar a Salomé hasta el escenario para que interpretase su canción en calidad de ganadora.