Miki, antes de partir hacia Tel Aviv: «He soñado muchas veces con ‘12 points goes to Spain’»

Actualizado 08/05/2019 a las 16:04

La delegación española ya está lista para partir hacia Tel Aviv. Y se van con la sensación de tener los deberes hechos antes de Eurovisión 2019. Han sido meses de duro trabajo, tanto con los bailarines y coristas como con la directora musical de «La Venda», Mamen Márquez además del (intenso) director de la puesta en escena, Fokas Evangelinos. Según confiesan, ayer se despidieron entre lágrimas, y este miércoles han compartido su emoción en pleno centro de Madrid. El viernes tendrán el primer ensayo sobre el escenario del Expo Tel Aviv, y según adelanta el propio Miki, el eurodrama de este año «está siendo el equipaje».

Además del representante español y sus acompañantes sobre el escenario, han acudido a despedirlo Tony Aguilar y Julia Varela, los comentaristas del festival en TVE. «Somos un equipo en la cabina», y eso se nota en su conexión, que gustó a los telespectadores españoles. El locutor avisa: «No podemos llevar mejor canción» y augura un buen puesto para «La Venda», que en la jerga eurovisiva viene a ser algo así como un «dark house» (un tapado). Lo que promete Miki es espectacularidad. Sin poder avanzar nada, y habiendo visto casi todos los ensayos de sus competidores, sigue confiando en el espectáculo planeado sobre el escenario, que lo resume en tres palabras: «grande, color y movimiento».

«Lo único que me sentaría mal al volver es que estos meses de tanto trabajo no se vieran representados en los tres minutos de canción», reconoce Miki ante la posibilidad de que su canción no obtenga un buen puesto. Según cuenta el catalán, no ve al resto de participantes como competidores sino más bien como compañeros de aventura. La unión es tal que tienen un grupo de WhatsApp en el que «nos vamos explicando las cosas». La hiperactividad es tal que «si estás sin mirar el móvil cinco minutos, ya hay más de cien mensajes».

Vida sana

Miki se confiesa nervioso, «pero, de momento, solo a la mitad de lo que podría llegar a estarlo». Según llegue el momento de partir hacia Israel irá asimilando y «perdiendo el sueño». De momento se queda con todas las noches que ha soñado con el momento de las votaciones: «He soñado demasiadas veces con el ‘twelve points goes to Spain’». Sus esperanzas recaen en la puesta en escenaria, que prometen, será «sorprendente».

Crossfit, gimnasio, comida sana…. las instrucciones de Mamen, que fue profesora de técanica vocal de Miki dentro de la academia y ahora dirige la parte vocal de su actuación, han sido claras. Además de bostezar «para aclarar las cuerdas vocales todo el rato», había que ponerse en forma para resistir el ritmo de una canción que exige «estar de un lado al otro del escenario todo el rato», según cuenta. También para sus bailarines y coristas: Mikel Hennet (que ya sabe lo que es Eurovisión porque participó junto a D’Nash en 2007), Ernesto Santos y Fran Guerrero, además de María Acosta y Mary Martínez.